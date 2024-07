Jakie MECZE DZISIAJ Euro 2.07.2024 wtorek Kto dzisiaj gra 2 lipca 2024 Terminarz 1/8 finału

Kacper Urbański podbił kadrę, zagrał na EURO, co dalej? Legenda przed tym przestrzega kadrowicza

Mecze dzisiaj w 1/8 finału Euro 2024 zapowiadają się bardzo ciekawie. Mistrzostwa Europy 2024 wkroczyły w najbardziej emocjonującą fazę. Za nami faza grupowa oraz dwa dni przerwy, a teraz trwa faza play-off. W Euro 2024 rozegrano już 42 mecze. Odpadło 14 drużyn, w tym niestety Polska. Na placu boju pozostało 10 narodowych reprezentacji. Awans do ćwierćfinałów wywalczyli już Niemcy (zwycięstwo 2:0 nad Danią) i Szwajcaria (pokonała 2:0 Włochy). Przedwczoraj wygrały Anglia (2:1 po dogr. ze Słowacją) i Hiszpania (4:1 z Gruzją), a wczoraj dołączyły do nich Francja (1:0 z Belgią) oraz Portugalia (awans po rzutach karnych ze Słowenią). Przed nami kolejne mecze w 1/8 finału Euro 2024. Jakie dzisiaj mecze na Euro we wtorek 2.07.2024?

MECZE DZISIAJ wtorek 2 lipca 2024 Kto dziś gra na Euro 2024?

Piłkarskie reprezentacje, które odpadły z Euro 2024, to: Polska, Czechy, Chorwacja, Ukraina, Albania, Serbia, Węgry i Szkocja (w fazie grupowej) oraz Włochy, Dania, Słowacja, Gruzja, Belgia i Słowenia (w 1/8 finału). Do 1/8 finału ME awansowały: Niemcy, Szwajcaria, Hiszpania, Włochy, Anglia, Słowenia, Dania, Austria, Francja, Holandia, Rumunia, Belgia, Słowacja, Portugalia, Turcja i Gruzja. W 1/4 finału są już Niemcy, Hiszpania, Anglia, Francja, Szwajcaria i Portugalia.

Już bez reprezentacji Polski mistrzostwa Europy wkroczyły w decydującą fazę. Kto sięgnie po puchar? Choć ostatnie miesiące były dla Niemców trudne, to wydaje się, że trener Julian Nagelsmann zbudował ekipę, mogącą walczyć o tytuł. Nasi sąsiedzi wygrali grupę i w 1/8 finału zmierzą się z zawsze groźnymi Duńczykami. Maryla Rodowicz widzi Niemców w finale. - A tam moim zdaniem zmierzą się z Austriakami. Uważam, że Austriacy, którzy nas ograli, będą czarnym koniem mistrzostw. Wyniku jednak nie ośmielę się typować – podkreśla Maryla Rodowicz, której podobają się też inne zespoły. - Gruzini też mają szansę. Grają świetnie. Żałuję, że Chorwacja już pożegnała się z Euro. To moja ulubiona drużyna. A Luka Modrić to mój ukochany piłkarz – dodaje gwiazda estrady.

Kto dzisiaj gra na Euro 2024? Jakie mecze dzisiaj 1/8 finału? wtorek 2.07

Mecze dzisiaj na Euro 2024 to dwa spotkania w 1/8 finału:

Rumunia - Holandia, godz. 18, Monachium

Austria - Turcja, godz. 21, Lipsk

Euro 2024 TERMINARZ 1/8 finału mistrzostw Europy

29.06.2024 godz. 18:00 – Szwajcaria – Włochy

29.06.2024 godz. 21:00 – Niemcy – Dania

30.06.2024 godz. 18:00 – Anglia – Słowacja

30.06.2024 godz. 21:00 – Hiszpania – Gruzja

1.07.2024 godz. 18:00 – Francja – Belgia

1.07.2024 godz. 21:00 – Portugalia – Słowenia

2.07.2024 godz. 18:00 – Rumunia – Holandia

2.07.2024 godz. 21:00 – Austria – Turcja

