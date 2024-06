Mecze dzisiaj na Euro 2024 (środa 19.06.2024) zapowiadają się bardzo interesująco. Kto dzisiaj gra w ME? Na środę 19 czerwca 2024 zaplanowano trzy mecze. Terminarz Euro 2024 wskazuje jasno, że rusza druga seria w fazie grupowej Euro 2024. Poznamy pewnie pierwsze rozstrzygnięcia - zespoły, które zapewnią sobie awans i takie, których szanse na wyjście z grupy zmaleją niemal do zera. Sprawdź, jakie dzisiaj mecze środa 19.06.

Kto dzisiaj gra w środę 19 czerwca? Jakie MECZE DZISIAJ Euro 2024

Pierwszy mecz dzisiaj na Euro 2024 to spotkanie Chorwacja - Albania (godzina 15, grupa B, Hamburg). Obie drużyny zaczęły rywalizację w "grupie śmierci" Euro 2024 od porażek. Chorwaci ulegli aż 0:3 Hiszpanii, a Albania przegrała 1:2 z Włochami. To mecz praktycznie o być albo nie być dla obu zespołów. Porażka może definitywnie przekreślić szanse na awans. - Nie mamy już prawa popełniać błędów. W pewnym sensie to dobrze, ponieważ wiemy, że nie mamy innego wyjścia, jak tylko wygrać - powiedział Luka Modrić, doświadczony kapitan chorwackiej drużyny.

Jakie dzisiaj mecze środa 19.06.2024 Kto gra dzisiaj na Euro 2024

Drugi mecz dzisiaj na Euro 2024 to spotkanie Niemcy - Węgry (godzina 18, grupa A, Stuttgart). Reprezentacja Niemiec w wielkim stylu zaczęła występ na Euro 2024. Gospodarze zdemolowali 5:1 Szkocję. Niemcy do meczu z Węgrami przystąpią jednak, pamiętając, że w trzech ostatnich starciach z tym rywalem zaliczyli porażkę i dwa remisy. - Węgry zawsze są niewygodnym przeciwnikiem – powiedział niemiecki pomocnik Emre Can. - Trudno się z nimi gra. Pamiętam remis 2:2 na EURO 2020 w Monachium. Musimy się skupić na sobie. Jeśli wykorzystamy energię ze zwycięstwa 5:1 ze Szkocją, zrobimy to dobrze - dodał.

MECZE dzisiaj środa 19 czerwca 2024 Kto dziś gra na Euro 2024

Trzeci mecz dzisiaj na Euro 2024 to spotkanie Szkocja - Szwajcaria (godzina 21, grupa A, Koeln). Szkoci po klęsce 1:5 z Niemcami bardzo potrzebują punktów, a łatwo o nie w starciu ze Szwajcarią nie będzie. Helweci występ na Euro 2024 zaczęli od zwycięstwa 3:1 nad Węgrami. - Każdy będzie nas krytykował i słusznie za słaby występ w pierwszym meczu, ale nie możemy pozwolić, aby to nas wybiło z uderzenia i załamało – powiedział Callum McGregor, szkocki pomocnik. Kapitan reprezentacji Szwajcarii Granit Xhaka apeluje do kolegów o koncentrację. - Wiemy, jaką jakość ma Szkocja – powiedział zawodnik Bayeru Leverkusen. - To wielcy gracze, którzy grają w dużych zespołach - dodał Xhaka.

Kto gra dzisiaj na Euro 2024 Gdzie oglądać i o której godzinie mecze?

Chorwacja - Albania, godzina 15, TVP 1

Niemcy - Węgry, godzina 18, TVP 2

Szkocja - Szwajcaria, godzin 21, TVP 1

