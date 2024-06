Nie wierzyliśmy własnym oczom, co Robert Lewandowski robił przed meczem z Austrią. Wydał go kolega z reprezentacji! Można się zapomnieć

Mecze jutro na Euro 2024 (piątek 21 czerwca 2024) zapowiadają się niezwykle ciekawie, a nas oczywiście najbardziej interesuje spotkanie Polska - Austria. Trwa druga seria spotkań w fazie grupowej mistrzostw Europy. Pada dużo goli, co cieszy kibiców, którzy już przeglądają terminarz Euro 2024, sprawdzając, kto jutro gra. Poniżej informacje.

Pierwszy mecz jutro na Euro 2024 to spotkanie Słowacja - Ukraina (godzina 15, grupa E, Dusseldorf). Słowacy świetnie zaczęli rywalizację na Euro 2024, pokonując 1:0 faworyzowaną Belgię. Za to Ukraina rozczarowała, przegrywając aż 0:3 z Rumunią. - Naszą największą siłą jest pokora. Musimy dać z siebie 110 procent, ponieważ jesteśmy małym narodem i chcemy wywołać uśmiech na twarzach naszych kibiców - powiedział Francesco Calzon, selekcjoner reprezentacji Słowacki. - Euforia po pokonaniu Belgii trwała kilka godzin. Dobrze wiemy, że trzy punkty na pewno nie wystarczą, aby przejść dalej. Nie ma jeszcze powodu do świętowania. Jesteśmy w pełni skupieni na tym meczu - dodał trenere Słowaków.

Drugi mecz jutro na Euro 2024 to spotkanie Polska - Austria (godzina 18, grupa D, Berlin). To mecz o być albo nie być dla obu zespołów, praktycznie tylko zwycięstwo przedłuży w obu przypadkach nadzieje na awans do 1/8 finału. Polska występ w mistrzostwach Europy zaczęła od dobrego meczu zakończonego porażką 1:2 z Holandią. Austria też walczyła dzielnie z faworytem, ale uległa 0:1 Francji, wicemistrzom świata. Do składu reprezentacji Polski wraca Robert Lewandowski, który ostatnio leczył kontuzję mięśnia uda.

Trzeci mecz jutro na Euro 2024 to wielki hit - spotkanie Holandia - Francja (godzina 21, grupa D, Lipsk). Ronald Koeman, trener reprezentacji Holandii, jest przekonany, że jego zespół stać na pokonanie wicemistrzów świata: - Po godzinie gdy z Polską powinno być 4:1 dla nas. Graliśmy bardzo dobrze, ale nie potrafiliśmy trafić do bramki. Gdybyśmy wykorzystali swoje szanse, wszyscy mówiliby, że byliśmy na tym samym poziomie co Niemcy. Byliśmy nieskuteczni i zrobiło się groźnie, ale mieliśmy szczęście i strzeliliśmy drugą bramkę, więc mimo że występ nie był w 100 procentach dobry, wynik końcowy dodał nam pewności siebie - powiedział Koeman.

Słowacja - Ukraina, godzina 15, TVP 1

Polska - Austria, godzina 18, TVP 1

Holandia - Francja, godzina 21, TVP 2

