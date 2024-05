Jan Tomaszewski miesiąc przed Euro 2024 przejechał się walcem po reprezentacji Polski! Bezlitośnie wyprowadził potworny cios, mocno

Michał Probierz przyznał to publicznie tuż przed Euro 2024. O jego decyzji może zrobić się głośno, nawet nie chciał tego ukrywać

Emocje przed rozpoczęciem mistrzostw Europy rosną z każdym dniem. Mecz otwarcia Euro 2024 odbędzie się już za niecały miesiąc, a dwa dni później Polska rozegra swój pierwszy mecz w grupie z Holandią. Z tej okazji, Jan Tomaszewski w specjalnym łączeniu z "Super Expressem" pochylił się nad tym, co może czekać podopiecznych selekcjonera Michała Probierza w starciu z ekipą "Oranje". O ile legendarny bramkarz reprezentacji Polski spodziewa się, że biało-czerwoni będą sprawować się lepiej, niż w ostatnich miesiącach, to nie miał zamiaru odpuszczać piłkarzom i brutalnie wytknął im, w jakich mękach zakwalifikowali się do mistrzostw Europy.

- Umówmy się… Na finały mistrzostw Europy zakwalifikowało się pół drużyn europejskich i trudno było się tam nie zakwalifikować. Nasi mieli szanse ogromne w grupie i niestety, przegrali wszystko, co mogli przegrać – łącznie ze swoją reputacją i w tej chwili, dla tej drużyny jest ostatni dzwonek - wypalił na wizji Jan Tomaszewski. - Moje marzenie jest takie, żebyśmy pokazali styl gry i się po prostu nie wstydzili. - dodał legendarny bramkarz. Zobaczcie całą rozmowę z Janem Tomaszewskim zaglądając do materiału wideo powyżej!