To dlatego Bartosz Mrozek zdecydował się na ten krok. Bramkarz Lecha zrobił to tuż przed hitem z Legią

To tym Mirosław Okoński podpadł kibicom Lecha, którego stał się legendą. Gdy grał w Legii, to nazywano go królem Warszawy

Dla Lecha mecz z Puszczą to był tylko wypadek, pokaże klasę z Legią?

Były napastnik Lecha wierzy w to, że jego były klub w szlagierze ligi znów zagra tak, jak prezentował się na starcie sezonu. Szczególnie, że w poprzedniej kolejce lider potknął się, przegrywając z Puszczą Niepołomice 0:2. Po tym spotkaniu bramkarz Bartosz Mrozek nie ukrywał zdenerwowania wynikiem. Za to Legia jest na fali, bo wygrała sześć meczów z rzędu, licząc wszystkie rozgrywki. W tym spotkaniu warszawski zespół będzie musiał sobie radzić bez trenera Goncalo Feio, który pauzuje za cztery żółte kartki. Jego podopieczni rozbili Dynamo Mińsk 4:0 w Lidze Konferencji i zajmują drugie miejsce w tych rozgrywkach. - Mam nadzieję, że z Puszczą to był wypadek przy pracy i już z Legią Kolejorz pokaże klasę - powiedział Piotr Reiss w rozmowie z Super Expressem. - Warszawianie mają jeszcze przed sobą mecz w europejskich pucharach, więc to poznański zespół będzie wypoczęty i dużo świeższy. Do tego Mikael Ishak przedłużył kontrakt, a Szwed jest w Poznaniu uwielbiany - podkreślił.

To tym Mirosław Okoński podpadł kibicom Lecha, którego stał się legendą. Gdy grał w Legii, to nazywano go królem Warszawy

Gurgul musi być mocny, bo trener Lecha na niego stawia

W tygodniu pierwsze powołania do reprezenatcji Polski otrzymała poznańska młodzież. Na zgrupowanie kadry przed meczami z Portugalią i Szkocją w lidze Narodów otrzymał duet: obrońca Michał Gurgul i pomocnik Antoni Kozubal. Po raz trzeci na kadrę jedzie także Bartosz Mrozek, który podpisał z poznańskim lubem nową umowę, do czerwca 208 roku. - O skali możliwości Michała Gurgula najlepiej świadczy to, że kolejny szkoleniowiec na niego stawia - tłumaczył nam były as Kolejorza. - Musi być zatem na tyle mocny, że potrafi sobie wywalczyć miejsce w silnym kadrowo Lechu, gdzie jest duża konkurencja. Widać, że w kadrze następuje zmiana pokoleniowa. Trener Probierz szuka różnych możliwości, patrzy do przodu. Im wcześniej postawi na młodych, to tym szybciej będziemy mieli z nich pociechę. Dlatego niech się pokazują, niech zbierają doświadczenie - zaznaczył.

Kibice widzieli w nich zdrajców i judaszy. Tak wyglądały transfery na linii Lech – Legia, co tam się działo!

Kozubal zrobił duży postęp, przekona do siebie selekcjonera Probierza?

Warto przypomnieć, że Michał Gurgul zaczynał w Jarocinie, w Akademii Piłkarskiej Reissa. Jak były napastnik ocenia z kolei pomocnika Antoniego Kozubala? - Zrobił duży postęp - wyznał Reiss. - Dużo mu dało wypożyczenie do GKS-u Katowice. Wrócił i już nie oddał miejsca w składzie. Trener Probierz szuka kandydatów do gry w środku pola, więc być może Kozubal podczas zgrupowania zapracuje na debiut - zapowiedział były król strzelców ekstraklasy.

Siergiej Kriwiec o postawie Lecha w lidze, kadrowiczach z Bułgarskiej. Wskazał piłkarza, który ma największy wpływ na zespół [ROZMOWA SE]

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Dalej

Sonda Czy Lech Poznań będzie mistrzem Polski w sezonie 2024/25? Tak Nie