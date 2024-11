Real Sociedad - FC Barcelona TV na żywo. Transmisja STREAM ONLINE: Gdzie oglądać mecz La Liga 10.11.2024

Spis treści

Mecz Real Sociedad - FC Barcelona dzisiaj o godzinie 21:00 na gorącym Estadio Anoeta (obecnie Reale Arena) w San Sebastian. Na tym terenie Barca nawet w najlepszych latach nie miała lekko i należy spodziewać się, że w niedzielę 10 listopada będzie podobnie. Mimo to, trudno wskazać innego faworyta. Drużyna Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego wygrała 11 z 12 dotychczasowych meczów w La Liga, a w ostatnich tygodniach rozbiła m.in. Bayern Monachium (4:1), Real Madryt (4:0) i Espanyol (3:1). Kilka dni temu pokazała też ofensywną moc w Lidze Mistrzów, wygrywając w Belgradzie z Crveną Zvezdą 5:2. Co istotne dla polskich kibiców, od początku sezonu Lewandowski imponuje formą. W samej lidze strzelił już 14 goli i zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji strzelców. Czy na wyjeździe z Realem Sociedad poprawi swój dorobek?

Real Sociedad - FC Barcelona Transmisja TV. Na jakim programie mecz dzisiaj 10.11.2024?

Od kilku sezonów Real Sociedad należy do czołówki hiszpańskiej ligi. W tym ostatnim piłkarze z San Sebastian zajęli 6. miejsce i awansowali do Ligi Europy. Początek obecnego sezonu nie poszedł jednak po ich myśli. Przed meczem z Barceloną są dopiero 11. w tabeli i tracą do lidera aż 18 pkt. Podczas gdy "Blaugrana" rozbijała w środę Crveną Zvezdę, Sociedad przegrało w czwartek z czeską Viktorią Pilzno (2:1). W LE gospodarze niedzielnego spotkania zdobyli tylko 4 pkt w czterech meczach i będą musieli do końca bić się o awans do dalszej fazy rozgrywek. Starcie z liderem La Liga jest dla nich okazją, aby nabrać wiatru w żagle.

Rozgrywki hiszpańskiej ekstraklasy od pewnego czasu są transmitowane w Polsce na dwóch stacjach - Canal+ Sport i Eleven Sports. Te stacje "wymieniają się" meczami Barcelony, a ten z Realem Sociedad będzie można obejrzeć na antenie Canal+.

Gdzie oglądać mecz Sociedad - Barcelona w telewizji i stream online

Mecz Real Sociedad - FC Barcelona w ramach 13. kolejki La Liga zostanie rozegrany w niedzielę, 10 listopada, w San Sebastian. Początek spotkania o godzinie 21:00. Transmisja w TV na kanale Canal+ Sport, a online wyłącznie w płatnej usłudze Canal+ Online. Kibiców nieposiadających dostępu do transmisji zapraszamy na darmową relację na żywo na Sport.se.pl! Początek tuż przed 21:00.