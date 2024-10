Real Madryt - FC Barcelona RELACJA NA ŻYWO El Clasico 26.10.2024 live Królewscy kontra Barca WYNIK, SKŁADY

Real Madryt – Barcelona: Przewidywane składy! Wiemy, co ze Szczęsnym. Dziennikarze nie mają wątpliwości

Real Madryt - FC Barcelona 0:0 (0:0)

Bramki:

Kartki:

Real:

Barcelona:

Na żywo Real - Barcelona Witamy w relacji z hitu 11. kolejki LaLiga Real Madryt - FC Barcelona. Początek długo wyczekiwanego El Clasico o godzinie 21:00. Zapraszamy!

El Clasico: Real Madryt - FC Barcelona WYNIK

- Robert znowu stał się pierwszą opcją dla kolegów. Wcześniej odnosiłem wrażenie, że był pomijany, a teraz zawsze jest w dobrej pozycji. Dlatego zawodnicy nie mają problemu z tym, żeby go znaleźć i wybrać jako ten pierwszy wariant przy podaniu. To jest dla Lewego i Barcelony bardzo pozytywne. - oceniał formę Roberta Lewandowskiego i Barcelony Jerzy Dudek, który kilka sezonów spędził w Realu Madryt, w rozmowie z "Super Expressem".

Jerzy Dudek przed El Clasico. To dlatego Robert Lewandowski jest tak skuteczny w Barcelonie

Kibice, szczególnie z Polski, mieli nadzieję na to, że na murawie podczas El Clasico pojawi się nie tylko Robert Lewandowski, ale również i Wojciech Szczęsny. Iniaki Pena, który wskoczył do bramki "Blaugrany" po kontuzji Marc-Andre ter Stegena nie dał jednak zbyt wielu powodów trenerowi, aby ten miał wprowadzić do pierwszego składu Polaka i mało prawdopodobne wydaje się, aby Szczęsny zadebiutował właśnie w meczu Real - Barcelona.

Marina poszła w ślady Lewandowskiej! Tak spędza czas w Barcelonie

El Clasico o 6 punktów

Dla obu zespołów to spotkanie będzie bardzo ważne nie tylko ze względu na ciągłą rywalizację między "Królewskimi" i "Barcą". Obecnie ekipa Roberta Lewandowskiego prowadzi w ligowej tabeli, mając 3 punkty przewagi nad drugim Realem. El Clasico więc zalicza się do grona meczów o tzw. 6 punktów. Potencjalna wygrana katalońskiej ekipy pozwoli im zwiększyć przewagę do 6 oczek, jednak w przypadku wygranej gospodarzy z Madrytu, obie ekipy zrównają się punktami. Zapraszamy na relację na żywo z meczu Real Madryt - FC Barcelona! Początek o 21:00!