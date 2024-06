Nawet w ciąży od Mariny Łuczenko-Szczęsnej trudno oderwać wzrok. Żona Wojciecha Szczęsnego emanuje pięknem

Marina Łuczenko-Szczęsna to postać, którą kibice reprezentacji Polski znają od lat. Zwłaszcza podczas ostatnich mistrzostw świata w Katarze przeżyła wspaniały czas, bo jej mąż był narodowym bohaterem, a sama 34-latka wspierała go z trybun w meczu 1/8 finału z Francją. Podczas Euro 2024 Szczęsny ponownie może liczyć na doping najbliższych, choć trudno powiedzieć, czy ciężarna Marina pofatyguje się do Niemiec. Popularna piosenkarka w marcu oficjalnie poinformowała o drugiej ciąży, a w maju potwierdziła, że wraz z najlepszym polskim bramkarzem spodziewają się córki. Będzie to ich drugie dziecko - w 2018 r. urodził się ich syn, Liam Szczęsny. Już przed startem turnieju brzuszek Mariny jest naprawdę krąglutki, ale tylko dodaje uroku pięknej 34-latce.

Marina jak na znaną wokalistkę przystało, prężnie działa w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad milion użytkowników, którzy mogą śledzić tam nie tylko zawodowe kroki ulubienicy. Żona Szczęsnego chętnie odsłania kulisy życia prywatnego, a także nie wstydzi się bardziej odważnych zdjęć. Swego czasu była nawet ambasadorką znanej marki z bielizną dla kobiet, więc odsłanianie ciała nie jest dla niej czymś nowym. Zresztą w nim czuje się znakomicie, a druga ciąża niczego nie zmieniła. Marina chętnie prezentuje teraz swój okrągły brzuch.