Polscy piłkarze zaskoczyli kibiców tuż przed meczem z Holandią. W takim wydaniu jeszcze ich nie widzieliśmy

W reprezentacji Polski zdecydowanie czuć już atmosferę meczu otwarcia Euro 2024 z Holandią. Widać to nie tylko po zachowaniu Michała Probierza, jego sztabu i piłkarzy, ale nawet po strojach. Od kiedy Biało-Czerwoni pojawili się w Hanowerze, gdzie mieści się ich baza na tegoroczne mistrzostwa, codziennie widywani byli w czerwonych kompletach reprezentacji - bluzach, koszulkach, spodenkach i dresach. Dzień przed pierwszym meczem turnieju doszło jednak do sporej zmiany. Rzucające się w oczy stroje zastąpiły zdecydowanie bardziej stonowane komplety, w których reprezentacja ruszyła na poranny trening w Hanowerze. Była to ostatnia sesja przed niedzielnym meczem w Hamburgu, do którego Polacy przeniosą się jeszcze w sobotę.

Reprezentacja Polski zaskoczyła nowymi strojami przed meczem z Holandią

Już w Hamburgu o godzinie 17:45 odbędzie się oficjalna przedmeczowa konferencja prasowa z udziałem Michała Probierza i Piotra Zielińskiego. Będzie to pierwszy kontakt reprezentacji Polski z tamtejszym stadionem, na którym stan murawy pozostawia sporo do życzenia. Właśnie dlatego ostatni trening przed meczem selekcjoner zarządził na obiekcie Hannoveru 96, z którego Polacy korzystają od środy i mają idealne warunki. Z Hanoweru do Hamburga jest tylko 156 kilometrów, więc Biało-Czerwoni spokojnie mogli sobie pozwolić na taką decyzję. Przypomnijmy, że początek meczu Polska - Holandia w niedzielę o godzinie 15:00.