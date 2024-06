Mecz Polska - Francja już dzisiaj, we wtorek 25 czerwca 2024. To już ostatni mecz piłkarskiej reprezentacji na Euro 2024. Biało-Czerwoni stracili matematyczne szanse na awans do 1/8 finału, przegrywając najpierw 1:2 z Holandią, a potem 1:2 z Austrią. Polska jako pierwsza drużyna w tym turnieju została wyeliminowana. – To był dla mnie dramat. Po tylu latach w reprezentacji, chciałem tu być zdolny w stu procentach do gry – powiedział Robert Lewandowski, który tuż przed Euro 2024 doznał kontuzji mięśnia uda i wsparł polskie zespół dopiero w drugiej połowie meczu w Austrią.

Polska - Francja Gdzie oglądać mecz dzisiaj w TV 25.06.2024

Mecz Polska - Francja zostanie rozegrany w Dortmundzie. Robert Lewandowski wraca na stadion, na którym zaczęła się jego wspaniała kariera w Bundeslidze. - Podróż jest jeszcze bardziej sentymentalna niż byłaby kilka lat temu. Zmieniam się, od paru lat patrzę na życie z innej perspektywy. Wspomnienia, to co tu przeżyłem… Wcześniej nie miałem czasu o nich pomyśleć. Teraz coraz częściej to robię - przyznał Robert Lewandowski. - Spędziłem tu cztery lata, pamiętam każdy mecz, wciąż są tu osoby, które znam. Przez 10 lat nie byłem w mieście trochę dłużej niż parę godzin. Będę pamiętał do końca życia. Te wspomnienia będą mocniejsze, bo tych powrotów na niektóre stadiony już za dużo nie będzie - dodał "Lewy".

Polska - Francja O której godzinie mecz? Kto komentuje w TELEWIZJI?

Mecz Polska - Francja dzisiaj o godzinie 18. Spotkanie skomentują Jacek Laskowski i Marcin Żewłakow. Ten scenariusz polscy kibice znają aż za dobrze - najpierw mecz otwarcia, potem mecz o wszystko i na koniec mecz o honor. Niestety znów przed ostatnim spotkaniem w grupie nasi piłkarze nie mają już nawet matematycznych szans na awans. A kiedy gramy o pietruszkę, jesteśmy zabójczo skuteczni! Kiedy Biało-Czerwoni nie mają już szans na awans, w meczach o honor zaskakują rywali. Tak było w MŚ 2002, kiedy po golach Kryszałowicza, Olisadebe i Żewłakowa pokonaliśmy USA 3:1. Nie inaczej było w MŚ 2006 - znów mecz o honor i zwycięstwo 2:1 nad Kostaryką po dwóch trafieniach Bosackiego. Ostatni mecz o pietruszkę też wygraliśmy - 1:0 z Japonią na MŚ 2018 po bramce Bednarka. Drżyjcie Francuzi!

Polska - Francja Transmisja TV Gdzie obejrzeć mecz Euro 2024

Mecz Polska - Francja w fazie grupowej Euro 2024 zostanie rozegrany we wtorek 25 czerwca w Dortmundzie. Początek meczu Polska - Francja o godzinie 18. Transmisja TV na antenie TVP 1 i TVP Sport. Stream online na stronie Sport.TVP.pl

Mecze Polski na Euro 2024 TERMINARZ

Polska - Holandia, niedziela 16 czerwca godz. 15

Polska - Austria, piątek 21 czerwca godz. 18

Polska - Francja, wtorek 25 czerwca, godz. 18

