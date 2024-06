Robert Lewandowski uwielbia PGE Narodowy, jest na nim królem. Co za dorobek kapitana reprezentacji Polski, trafi także z Turcją?

Ostatni sprawdzian reprezentacji Polski przed EURO. Tak graliśmy z Turcją, co za bilans Polaków!

Będzie gol w 150 występie?

Lewandowski to najlepszy strzelec w dziejach reprezentacji Polski. Kapitan zdobył 82 gole w drużynie narodowej. Gwiazdor Barcelony jest także najlepszym strzelcem w historii występów na Stadionie Narodowym. Strzelił na nim 30 goli. To właśnie on zdobył premierową bramkę. Dokonał tego w meczu z Grecją podczas EURO 2012. Po raz ostatni na PGE Narodowym strzelił gola w wygranym 2:0 meczu z Łotwą w listopadzie ubiegłego roku. W drużynie narodowej rozegrał 149 meczów.

Siedem goli Milika

Kto jeszcze najczęściej strzelał na Stadionie Narodowym? Za plecami Lewandowskiego jest Arkadiusz Milik z siedmioma golami, a podium zamyka Kamil Grosicki, który trafił pięć razy. Z aktualnych kadrowiczów Karol Świderski ma cztery bramki.

Co za bilans Polaków

Reprezentacja Polski do tej pory na Stadionie Narodowym rozegrała 41 meczów. Bilans jest korzystny. Zanotowaliśmy 25 zwycięstw, było 11 remisów i tylko pięć razy lepsi okazali się rywale, bramki 90-33 dla Polski.

