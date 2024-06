Szaleństwo reprezentantów Polski na torze wyścigowym. Tak piłkarze Probierza bawią się tuż przed Euro 2024

Zgrupowanie reprezentacji Polski przed Euro 2024 wywołuje ogromne emocje wśród kibiców, którzy licznie gromadzą się po hotelem, w którym zatrzymała się kadra biało-czerwonych, aby zrobić sobie zdjęcie z podopiecznymi selekcjonera Michała Probierza oraz zdobyć autografy swoich ulubieńców. Zawodnikom towarzyszą również kamery i aparaty fotoreporterów, które uchwyciły na zdjęciach m.in. piekielnie drogie zegarki reprezentantów Polski warte kilkadziesiąt tysięcy złotych. W przerwach pomiędzy treningami oraz spotkaniami z kibicami, piłkarze prowadzeni przez trenera Probierza mają również czas na inne aktywności, a jedną z nich była wycieczka na tor wyścigowy.

Do wyjazdu reprezentacji Polski do Niemiec pozostało jeszcze kilka dni, a nie samymi treningami piłkarze biało-czerwonych żyją. Tym razem biało-czerwoni udali się na jeden z torów, gdzie mieli okazję zasiąść za sterami niezwykle szybkich samochodów, takich jak Alfa Romeo, Mercedes, czy Audi. Po minach piłkarzy, które możecie zobaczyć w naszej galerii zdjęć doskonale widać, że zabawa raczej przypadła im do gustu.

Przed wyjazdem reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy do Niemiec, piłkarzy prowadzonych przez Michała Probierza czekają jeszcze dwa mecze towarzyskie. Najpierw zmierzą się oni w piątek 7 czerwca z Ukrainą, a trzy dni później podejmą reprezentację Turcji.