Szymon Marciniak został ambasadorem znanej marki, kolejne wyzwanie przed słynnym sędzią. Nie zgadniecie, co planuje najlepszy arbiter świata

Posędziuje czwarty finał?

Marciniak znalazł się w gronie 19 sędziów, którzy poprowadzą finały EURO 2024. Polski arbiter należy do najlepszych na świecie. Prowadził m.in. trzy finały: mundial w Katarze, Ligę Mistrzów i Klubowe Mistrzostwa świata. Czy tę listę wzbogaci o kolejne mecze na niemieckich boiskach? Kibice zastanawiają się, czy to właśnie on będzie rozjemcą finału mistrzostw Europy. O tym przekonamy się niebawem. W każdym razie byłoby to kolejne wyróżnienie dla naszego arbitra i potwierdzenie jego klasy.

Został ambasadorem marki TCL

Podczas wizyty na PGE Narodowym Marciniak spotkał się z kibicami w strefie Gold. Sędzia pokazywał sympatykom... żółte i czerwone karki, które później podpisywał. Za to w przerwie spotkania z Turcją na boisku stadionu PGE Narodowego wręczył voucher na... 98 calowy telewizor dla zwycięzcy konkursu. Spotkanie zorganizowała firma TCL, która jest także parterem reprezentacji Polski. Jej ambasadorem został także najlepszy sędzia świata. - Sport od dawna jest ważną częścią naszej tożsamości - powiedział Jayway Peng, dyrektor zarządzający TCL Polska. - Dlatego cieszymy się, że współpracując zarówno z Szymonem Marciniakiem, jak i reprezentacją Polski możemy dostarczać kibicom niezapomnianych wrażeń niespodzianek od marki TCL – dodał przedstawiciel marki.

Mistrz anegdot chciał zostać kolarzem

Marciniak to nie tylko najlepszy sędzia świata, ale także mistrz anegdot. Zdradził, że w planach ma napisanie książki. Z pasją opowiadał o tym, jak trenował kolarstwo, z jakimi trudnościami mierzył się na początku kariery sędziowskiej. Ale jak się okazało jego poświęcenie miało sens, bo wspiął się na sam szczyt na tym szlaku.

