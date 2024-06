Szymon Włodarczyk przestrzega przed reprezentacją Austrii. Na to liczy polski gwiazdor Sturmu Graz

Droga do finałów była wyboista

Piłkarze Austrii byli zawiedzeni po pierwszym spotkaniu na mistrzostwach Europy. Rozegrali dobry mecz, a mimo to nie zdobyli nawet punktu. Górą była Francja, która zwyciężyła 1:0 po samobójczym trafieniu austriackiego zawodnika. Teraz Austria nastawia się na mecz z Polską, bo celuje w wywalczenie awansu do fazy pucharowej. - Austria to szanowany w Polsce zespół - powiedział Szymon Włodarczyk w rozmowie z agencję APA, cytowany przez PAP. - Wszyscy wiedzą, że pod wodzą Ralfa Rangnicka ta drużyna jest naprawdę dobra. Na pewno nikt jej nie zlekceważy. Droga do EURO była dla Polski wyboista i bardzo stresująca. Mam nadzieję, że w meczu z Austrią emocji nie zabraknie, a po meczu będę szczęśliwy - dodał polski napastnik, który w pierwszym sezonie w Sturmie sięgnął po mistrzostwo Austrii.

Nie pozwalamy rywalom za dużo w obronie

W meczu z Holandią nie mógł zagrać Robert Lewandowski, który w sparingu z Turcja naderwał mięsień dwugłowy. Jednak kapitan polskiej kadry wraca do zdrowia i jak zapewnia sztab drużyny narodowej będzie gotowy na starcie z Austrią. - Chodzi o drużynę, reprezentacja to nie tylko Lewandowski - zaznaczył Włodarczyk we wspomnianej rozmowie z agencją APA. - Gramy ostatnio dobrze w defensywie. Nie pozwalamy rywalom na zbyt dużo. Mamy na tyle dobry zespół, że zapewne uda się stworzyć kilka sytuacji w ataku - ocenił napastnik Sturmu Graz.

