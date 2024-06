Tak Polska grała z Austrią, ten bilans mówi wszystko. Ten kadrowicz już strzelił jej gola, powtórzy to w Berlinie?

Samobójcze trafienie z Francją

Austria jest podrażniona, bo w pierwszej kolejce nie dała rady Francji (0:1). Złość podopiecznych Ralfa Rangnicka jest tym większa, że o triumfie wicemistrzów świata przesądził gol samobójczy. Pechowcem okazał się Maximilian Wöber, który niefortunnie skierował piłkę do własnej bramki. Austriacy nie ukrywają swoich ambicji, chcą wyjść z grupy.

Będzie dużo walki i agresji

Jednak to samo wyzwanie stawiają przed sobą reprezentanci Polski. Liczą się z tym, że mecz z Austrią będzie dla nich trudniejszą przeprawą niż starcie z Holandią. Zapowiadają walkę do końca. - Już na pierwszej odprawie trener zaznaczył, że w tym meczu nie można odstawić nogi - zdradził ostatnio Przemysław Frankowski. - To będzie mecz walki, nawet brutalny. Ale przeciwstawimy się temu. To my narzucimy swój styl. Gramy o zwycięstwo. Na pewno będzie dużo walki i dużo agresji - podkreślał pomocnik drużyny narodowej.

Austriacy będą skupieni na Lewandowskim

Selekcjoner Michał Probierz będzie mógł skorzystać z Roberta Lewandowskiego, którego zabrakło z Holandią z powodu kontuzji mięśnia dwugłowego. "Lewy" zdobył pięć bramek w 11 występach w trzech poprzednich turniejach. - Dobrze, że wraca, choć niektórzy już sadzają go ławce - wyznał Jacek Bąk w rozmowie z naszym portalem. - A on swoja obecnością na boisku sprawi, że Austriacy będą na nim skupieni. To szansa dla innych. Jeśli marzy nam się faza pucharowa, to musimy wygrać! Trzeba zagrać tak jak z Holandią albo nawet lepiej. Wierzę, że stać nas na to - przekonywał były kapitan drużyny narodowej.

Piątek skuteczny w piątek?

Bilans konfrontacji z Austrią jest korzystny dla Polaków. Wygraliśmy pięć razy, padły dwa remisy i trzy razy górą byli rywale. Bramki: 19-17 dla Biało-czerwonych. Po raz ostatni rywalizowaliśmy z nimi w eliminacjach EURO 2020, które zakończyliśmy awansem do finałów. W Wiedniu wygraliśmy po golu Krzysztofa Piątka. W rewanżu, w Warszawie, padł bezbramkowy remis. Czy "El Pistolero" ponownie zaskoczy Austriaków, ale tym razem w Berlinie i przybliży Polaków do upragnionego awansu?

Tak graliśmy z Austrią:

* Mecze: 10

* Wygrane Polski: 5

* Remisy: 2

* Zwycięstwa Austrii: 3

* Bramki: 19-17 dla Polski

* Pierwszy mecz: Austria - Polska 5:2 (12.05.1935, Wiedeń, towarzysko)

* Ostatni mecz: Polska - Austria 0:0 (9.09.2019, Warszawa, el. EURO 2020)

