i Autor: AP Photo Aleksandra Jarecka

Paryż 2024

Bohaterska szpadzistka Aleksandra Jarecka do Paryża miała w ogóle nie lecieć. "Pokazała, że ma jaja"

Na igrzyska w Paryżu miała w ogóle nie jechać. Po przepychankach i awanturach z trenerami oraz działaczami dopięła swego. Teraz Aleksandra Jarecka (29 l.) jest bohaterką. To ona w dramatycznym starciu naszych szpadzistek z Chinkami najpierw w ostatniej chwili doprowadziła do dogrywki, a potem zdobyła decydujący punkt. - To, co zrobiła Ola przy tym pomylonym wyniku świadczy po prostu o tym, że... jakby to powiedzieć kulturalnie... No, że ma jaja! - śmiała się po wygranym meczu o brąz Renata Knapik-Miazga (36 l.), najbardziej doświadczona szpadzistka w naszej drużynie.