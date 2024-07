Drugi medal dla Polski, awans Świątek do ćwierćfinału. Nieudana inauguracja koszykarzy 3x3. Zapis relacji na żywo z 4. dnia IO Paryż 2024

Trener polskich szpadzistek o kuriozalnej sytuacji w meczu z Chinkami. Pierwszy raz spotkałem się z czymś takim. Co usłyszał od sędzi?

Piąty dzień igrzysk olimpijskich Paryż 2024 zaczniemy od mocnego uderzenia, bo już o 9:00 rano siatkarze rozpoczną bój z Brazylią. Ewentualna wygrana da im już pewne wyjście z grupy i będą oni mogli w spokoju przygotować się do ostatniego starcia z Włochami. Później do gry wejdzie Iga Świątek, która rozegra 3. mecz od godziny 12, a jej rywalką będzie groźna Danielle Collins. Z kolei wieczorem, o 21:00 do gry wejdą siatkarki, które zmierzą się ze słabiutką Kenią i także powinny już cieszyć się z awansu dalej, ponieważ w pierwszym meczu pokonały Japonią 3:1.

Ale to najbardziej rozpoznawalni z Polaków, a przecież dużo emocji budzą sporty, którymi kibice nie interesują się tak bardzo na co dzień. Tego dnia czekają nas starty m.in. w jeździectwie, a dokładniej w ujeżdżaniu drużynowym i indywidualnym z udziałem Sandry Sysojevej i Aleksandry Szulc. W kajakarstwie górskim, tym razem w półfinale C1, walczyć będzie Klaudia Zwolińska i tego samego dnia o 17:25 odbędzie się finał z jej ewentualnym udziałem. Czekają nas też starty w nieco podobnych dyscyplinach, jak wioślarstwo czy żeglarstwo, a pozostając jeszcze przy wodzie - na pływalni śledzić będziemy starty z udziałem Ksawerego Masiuka (eliminacje 200 m. st. grzbietowym), Krzysztofa Chmielewskiego (finał 200 m. st. motylkowym) i ewentualny półfinał z udziałem Masiuka. To oczywiście nie wszystkie starty z udziałem Polaków! Cały plan dnia z udziałem Biało-Czerwonych na 31 lipca znajdziecie TUTAJ >>> KLIKNIJ <<<

7:00

Witamy w relacji na żywo z 5. dnia igrzysk olimpijskich Paryż 2024! Sprawdź, jak prezentuje się terminarz IO na ten dzień oraz dokładny plan startów Polaków na środę, 31 lipca.