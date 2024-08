Ceremonia zamknięcia IO Paryż 2024 RELACJA NA ŻYWO oficjalne zamknięcie igrzysk Paryż 2024 dzisiaj 11.08.2024

Nagła ewakuacja w centrum Paryża! Półnagi mężczyzna wszedł na wieżę Eiffla, co z ceremonią zamknięcia?

21:20

Tak wyglądało "zabranie" ognia olimpijskiego z Paryża.

21:17

Naszymi chorążymi są Julia Szeremeta i Wiktor Głazunow.

21:16

Marsylianka wybrzmiała, teraz pojawiają się delegacje państw i komitetów, które wzięły udział w igrzyskach!

21:12

Na ceremonii nie mogło zabraknąć oczywiście prezydenta Francji, Emmanuela Macrona. Przed nami wciągnięcie flagi Francji na maszt i hymn tego państwa.

21:10

Dziś też pojawią się delegacje, ale nie będzie to już przepłynięcie Sekwaną, lecz ukażą się one fanom zebranym na Stade de France.

21:09

Muzyka z poważnej przeszła w bardziej rozrywkową, przenieśliśmy się właśnie na Stade de France!

21:07

Ogień, płonący pod balonem umieszczonym w stolicy Francji, został właśnie wygaszony przy akompaniamencie chóru.

21:03

Rozpoczynamy występem muzycznym.

21:00

Zaczynamy ceremonię zamknięcia igrzysk olimpijskich!

20:53

Przypomnijmy, że ceremonia otwarcia wywołała sporo emocji. Nie wiadomo, czy organizatorzy brali to pod uwagę, planując ceremonię zamknięcia.

20:40

Już za około 20 minut rozpocznie się ceremonia zamknięcia igrzysk olimpijskich Paryż 2024! Czekamy na wielkie emocje, ale czy znów zobaczymy kontrowersje?

19:30

Dobry wieczór! Witamy w relacji na żywo z ceremonii zamknięcia igrzysk olimpijskich Paryż 2024. Start ceremonii o godzinie 21:00, bądźcie z nami.

Ceremonia zamknięcia igrzysk Paryż 2024 RELACJA NA ŻYWO dzisiaj 11.08

Po igrzyskach olimpijskich Paryż 2024 Polacy obiecywali sobie zdecydowanie więcej. Jak zwykle, część faworytów zmaterializowała szanse na medale, które zostały wyliczone przed startem zawodów, część z nich zawiodła, a do tego pojawiło się parę niespodzianek. Niestety, z kilkunastu medali wieszczonych przed IO Paryż 2024 udało się wywalczyć tylko 10, z czego wydaje się, że największy zawód sprawiła lekkoatletyka – w niej tylko Natalia Kaczmarek sięgnęła po brąz. Do tego z pewnością dużym zawodem był ledwie brązowy medal Igi Świątek, która była – obok Aleksandry Mirosław – chyba największą naszą szansą na złoty medal. Czas na podsumowania jeszcze przyjdzie, teraz natomiast możemy skupić się na samej ceremonii zamknięcia igrzysk olimpijskich Paryż 2024. Pamiętamy, jak wiele dyskusji wywołała ceremonia otwarcia IO Paryż 2024, podczas której największe emocje wywołała część programu przypominającą „Ostatnią Wieczerzę” Leonarda Da Vinci. Czy podobne emocje wywołają występy na ceremonii zamknięcia? Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo!