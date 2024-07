IO Paryż 2024 klasyfikacja medalowa. Które miejsce zajmuje Polska w Paryżu?

Igrzyska olimpijskie to najważniejsza impreza czterolecia. Te w Paryżu są niezwykle ważne także dla Polaków – siatkarze chcą w końcu przełamać klątwę ćwierćfinału, być może będą to ostatnie igrzyska dla legendarnej Anity Włodarczyk, a Iga Świątek zagra na kortach, gdzie wygrała trzy ostatnie turnieje Rolanda Garrosa z rzędu. Wyliczono, że Polacy mają szansę na kilkanaście medali, choć odbyło się to jeszcze przed kontuzją Huberta Hurkacza, która zabiera nam aż trzy szanse – w singlu mężczyzn, w deblu oraz mikście. Jak zwykle szanse to jedno, a rzeczywistość co innego, co pokazały nawet poprzednie igrzyska – niektórzy faworyci nie dają rady spełnić oczekiwań, jak siatkarze, a z drugiej strony pojawia się ktoś taki jak Dawid Tomala, który zdobył sensacyjne złoto w chodzie na 50 km.

Kto prowadzi w klasyfikacji medalowej igrzysk w Paryżu?

Oczywiście, jako że oficjalnie igrzyska olimpijskie Paryż 2024 jeszcze się nie rozpoczęły, to trudno mówić jeszcze o zdobywaniu medali. Co prawda w pewnych dyscyplinach, takich jak piłka nożna, rugby czy piłka ręczna, rywalizacja już się zaczęła, jednak pierwsze finały odbędą się już po ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich 2024 w Paryżu. Co więcej, finały dyscyplin, w których Polacy mają największe szanse, czyli lekkoatletyka, siatkówka, tenis czy wioślarstwo odbędą się jeszcze później, więc polscy fani muszą uzbroić się w cierpliwość – chyba że ktoś zrobi nam bardzo miłą niespodziankę!

Klasyfikacja medalowa IO Paryż 2024: