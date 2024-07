Szanse medalowe Polaków Paryż 2024. Kto z Polaków może zdobyć medal na igrzyskach olimpijskich Paryż 2024?

Igrzyska olimpijskie w Paryżu będą centralnym punktem w kalendarzu sportowym tego roku. Co prawda fani piłkarscy mogą wyżej cenić Euro 2024, ale dla całego środowiska sportowego nie ma ważniejszej imprezy niż tej, która lada moment ruszy w stolicy Francji. Dla Polaków z pewnością także będzie ona wyjątkowa, bo choć nie mamy szans z potęgami pokroju USA, Chin czy Wielkiej Brytanii, to w niektórych dyscyplinach zdecydowanie nasi zawodnicy będą faworytami do zdobycia medalu, czy nawet samego złota! Trudno liczyć, że wszystkie szanse się ziszczą, zawsze jednak ktoś może zaskoczyć, tak jak Dawid Tomala w Tokio, który do złota nie by typowany w zasadzie przez nikogo.

Quiz. Rozpoznasz polskich mistrzów sportu z PRL-u? 15/15 to obowiązek kibica! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od jednej z największych legend. Trzykrotna mistrzyni olimpijska, która nadal dzierży rekord Polski w biegu na 400 m to... Natalia Kaczmarek Irena Szewińska Teresa Ciepły Dalej

Szanse medalowe Polaków na igrzyskach olimpijskich Paryż 2024

Gdy mówimy o szansach medalowych Polaków na igrzyskach olimpijskich w Paryżu na myśl mogą przychodzić nam w pierwszej kolejności siatkarze, Iga Świątek, Wojciech Nowicki czy Anita Włodarczyk. Warto jednak pamiętać, że mamy też wielu innych sportowców, którzy w ostatnich latach prezentowali się w swoich dyscyplinach wyśmienicie i wystartują także w Paryżu. Nieco mniej znana jest bowiem wspinaczka sportowa, w którym brylują Aleksandra Mirosław i Aleksandra Kałucka.

Jedno jednak rozważania ekspertów i dziennikarzy, a drugie twarde, statystyczne dane. TVP Info przekazało informacje pozyskane od zespołu metodycznego Instytutu Sportu, że Polacy mają... 13 szans medalowych! Wliczane są w to zarówno szanse duże, średnie, jak i małe. – Z matematycznych obliczeń, po zastosowaniu algorytmu, który opracował Jurek Skucha, były prezes PZLA i doktor matematyki, wyszło nam 13 szans medalowych. Pamiętajmy, że nie wszystkie szanse się spełniają, ale bywa i tak, że jest „dzień konia”, jak w przypadku zapaśników w Atlancie, czy lekkoatletów na ostatnich igrzyskach w Tokio, więc może też ktoś wyskoczyć – przekazał w rozmowie z TVP Info Bogdan Gryczuk, koordynator zespołu metodycznego przy Instytucie Sportu.

Sonda Czy będziesz śledził igrzyska olimpijskie w Paryżu? Tak Nie

Kto z Polaków może zdobyć medal w Paryżu 2024?

Warto pamiętać, że wyliczenia te zostały poczynione choćby przed kontuzją Huberta Hurkacza, a jego start w mikście z Igą Świątek został wyliczony na średnią szansę medalową, a teraz nie wiadomo nawet, czy najlepszy polski tenisista wystartuje. Należy też wyjaśnić, jak szanse zostały obliczone – za dużą szansę przyznawano 0,7 pkt, za średnią 0,5, a za małą 0,2. Instytut wyliczył 9 dużych szans medalowych, 9 średnich i 12 małych, a zsumowane punkty dały ostatecznie wynik 13,2. Wyliczenia prowadzono na podstawie wyników Polaków w imprezach mistrzowskich w 2023 i 2024 roku. Duże szanse zdaniem Instytutu mają: Wojciech Nowicki (rzut młotem), Iga Świątek (tenis), siatkarze, Aleksandra Mirosław (wspinaczka), wioślarze, kajakarki, Katarzyna Wasick (pływanie), Klaudia Bereś (strzelectwo) i Pawła Tarnowskiego (żeglarstwo).

Jako średnie szanse na medal oceniono m.in. starty Anity Włodarczyk i Pawła Fajdka w rzucie młotem, Natalii Kaczmarek w biegu na 400 metrów, czy wspomniany mikst Świątek i Hurkacza. Małe szanse zdaniem instytutu mają m.in.: siatkarki, Aleksandra Kałucka (wspinaczka), męski duet w siatkówce plażowej czy kajakarka Klaudia Zwolińska.