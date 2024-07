Kiedy igrzyska olimpijskie w Paryżu 2024? Data igrzysk olimpijskich Paryż 2024 początek i koniec igrzysk

Joanna Wołosz jednym zdaniem rozbroiła wszystkich fanów. Tak reprezentantka Polski zareagowała na to spotkanie, oaza spokoju

Można uznać, że Paryż nieprzypadkowo organizuje tegoroczne igrzyska olimpijskie. Ta wielka impreza do stolicy Francji wraca równo po stu latach. Dotychczas Paryż igrzyska gościł dwukrotnie. W 1900 i 1924 roku. Od tego czasu w olimpizmie i w sporcie zmieniło się mnóstwo, ale nie zmieniło się to, że igrzyska wciąż pozostają najważniejszą imprezą dla tysięcy sportowców z całego świata. Już niebawem zawodnicy zaczną zjeżdżać do wioski olimpijskiej, a następnie rozpoczną treningi na obiektach, gdzie powalczą o spełnienie marzeń.

Quiz. Rozpoznasz polskich mistrzów sportu z PRL-u? 15/15 to obowiązek kibica! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od jednej z największych legend. Trzykrotna mistrzyni olimpijska, która nadal dzierży rekord Polski w biegu na 400 m to... Natalia Kaczmarek Irena Szewińska Teresa Ciepły Dalej

Kiedy igrzyska w Paryżu 2024? Data rozpoczęcia IO Paryż 2024

Polscy kibice baczną uwagę będą zwracać przede wszystkim na siatkarskie parkiety oraz zmagania w lekkoatletyce. Bo to właśnie tam mamy ogromne szanse na medale. Podobnie jest choćby z tenisem, gdzie główną faworytką do złotego medalu jest Iga Świątek. Wszak turniej tenisowy na igrzyskach odbędzie się na jej ukochanych kortach Rolanda Garrosa. W sumie prognozuje się, że biało-czerwoni z Paryża mogą wrócić z około trzynastoma medalami.

Fani mogą sobie zatem zadawać, kiedy rozpoczną się igrzyska olimpijskie w Paryżu i do kiedy potrwają? Oficjalnie igrzyska rozpoczną się 26 lipca, kiedy to odbędzie się ceremonia otwarcia. Ale już 24 i 25 lipca rozgrywane będą niektóre dyscypliny, jak piłka ręczna, piłka nożna, czy siedmioosobowe rugby. Igrzyska olimpijskie w Paryżu potrwają do 11 sierpnia.