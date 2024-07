Dariusz Szpakowski nie wspiera Przemysława Babiarza?! Burza po liście do szefa TVP. Media społecznościowe płoną

Oficjalny list do szefa TVP w sprawie Przemysława Babiarza. Domagają się jego przywrócenia. Lista wsparcia robi wrażenie

Przemysław Babiarz został zawieszony przez władze TVP po "skandalicznych słowach" w trakcie transmisji ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Największe zamieszanie wywołały słowa komentatora w trakcie wykonywanej piosenki "Imagine" Johna Lennona. Dokładnie te słowa: "Świat bez nieba, narodów, religii - to jest wizja tego pokoju, który ma wszystkich objąć. To jest wizja komunizmu, niestety."

"Bardzo cenię i szanuję Przemysława Babiarza jako wybitnego dziennikarza, co nie zmienia faktu, że komentarzem sprzeniewierzył się misji, którą nam jako dziennikarzom sportowym telewizji publicznej powierzono. Komentator sportowy powinien pozostawić widzowi przestrzeń do własnej interpretacji, a nie narzucać swoją narrację. Jest mi szczególnie przykro, ponieważ to ja byłem osobą, która kilka miesięcy temu przekonywała kierownictwo TVP, że warto dalej korzystać z olbrzymiego doświadczenia i wiedzy Przemka. (...) Kolejny raz nie jestem już w stanie stanąć w Przemka obronie" - pisał na X Jakub Kwiatkowski, dyrektor TVP Sport. Ten wpis nie spotkał się z ciepłym odbiorem, tak jak oczywiście sama decyzja o zawieszeniu legendarnego komentatora.

Już w poniedziałkowy wieczór informowaliśmy, że dziennikarze TVP Sport wystosują do prezesa TVP Tomasza Syguta specjalny list intencyjny. List z prośbą o przywrócenie Babiarza podpisali prawie wszyscy dziennikarze i pracownicy sportowej redakcji TVP, oraz wielu uznanych ekspertów: m.in. Anita Włodarczyk, Monika Pyrek, Marcin Żewłakow, Artur Partyka, Sebastian Chmara, Piotr Małachowski, Otylia Jędrzejczak, Natalia Kaczmarek, Piotr Lisek i Tomasz Majewski.

Pod pismem podpisali się niemalże wszyscy dziennikarze TVP Sport. W oczy bardzo szybko rzucił się brak nazwiska: Dariusz Szpakowski. Słynny komentator nie zdecydował się na solidarność z wieloletnim kolegą z redakcji, co odbiło się szerokim echem w sieci.

W wielu kwestiach bardzo sie roznimy. Ale laczy nas wzajemny szacunek oraz wspolna, glownie lekkoatletyczna praca. I tak juz od blisko 20 lat. #PrzemyslawBabiarz@donaldtusk @PremierRP @SPORT_GOV_PL pic.twitter.com/MXFCBjW9Aq— Alek Dzieciolowski (@AlekthePole) July 30, 2024