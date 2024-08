Głos łamie się w gardle po tym, co Nikola Grbić powiedział o polskich siatkarzach. Jaśniej się nie da, te słowa nie przejdą bez echa

A to niespodzianka!

Po wyczerpującym sezonie reprezentacyjnym, w czasie którego siatkarze reprezentacji Polski sięgnęli najpierw po brązowy medal Ligi Narodów, a później wywalczyli srebrny medal na igrzyskach w Paryżu, kadra biało-czerwonych wreszcie mogła udać się na wakacje, aby naładować baterie przed zbliżającym się kolejnym sezonem oraz odsapnąć po trudach ostatnich miesięcy. Niektórzy postawili na rajskie wakacje, jak chociażby Tomasz Fornal, a selekcjoner reprezentacji Polski, Nikola Grbić postanowił na początku udać się do swojej ojczyzny. Tam był gościem burmistrza miejscowości Zrenjanina, w której przyszedł na świat i oczywiście nie mogło zabraknąć wywiadu z trenerem wicemistrzów olimpijskich. Nikola Grbić po raz kolejny pokazał, jak bardzo ceni pracę z kadrą biało-czerwonych i wprost wychwalał naszych siatkarzy w rozmowie z portalem "Sportal.rs". Obok tych słów nie da się przejść obojętnie.

Głos łamie się w gardle po tym, co Nikola Grbić powiedział o polskich siatkarzach

- Żaden z nich nie stawia się ponad drużynę, nikt nie uważa, że jest najważniejszy. Od początku tak ich nastawiałem, ale to nie jest takie proste kiedy jesteś super gwiazdą w klubie, a w reprezentacji musisz czasami stać w kwadracie i czekać na swoją szansę. Musieli jednak zrozumieć, że to sport zespołowy, a my jesteśmy warci najwięcej jako zespół, całość. - tłumaczył Grbić opowiadając o tym, jak naprawdę wygląda praca z reprezentacją Polski oraz o tym, że pomimo wielkich umiejętności, każdy z siatkarzy potrafi postawić wyższość drużyny nad sobą.

🇷🇸 NIKOLA GRBIĆ CYTOWANY PRZEZ SERBSKI PORTAL "SPORTALRS":🎙️: - Syn starał się mnie pocieszać po finale mówiąc, że teraz przynajmniej mamy już w domu wszystkie medale Igrzysk Olimpijskich.🎙️: - Mogę być najbardziej zadowolony z tego, co udało się osiągnąć, pracując z polską… pic.twitter.com/e78wIVDyZQ— Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) August 21, 2024

Serbski szkoleniowiec nie ukrywał również, jak bardzo jest zadowolony z tego, że jego podopieczni zaakceptowali swoją rolę w reprezentacji Polski, dzięki czemu jego praca stała się zdecydowanie łatwiejsza. - (...) Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę z nimi współpracować i w najbliższej przyszłości nadal będę mógł to robić. - dodał krótko selekcjoner reprezentacji Polski.