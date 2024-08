IO Paryż 11. dzień igrzysk RELACJA NA ŻYWO: Anita Włodarczyk walczy o medal, siatkarki grają o półfinał igrzyska w Paryżu wtorek 6.08.2024 live online WYNIKI

Z dnia na dzień zmniejsza się liczba Polaków startujących na igrzyskach olimpijskich co oznacza przede wszystkim, że najważniejsza impreza czterolecia zbliża się powoli do końca. We wtorek 6 sierpnia, podczas 11. dnia imprezy we francuskiej stolicy nadal jednak nie będziemy narzekać na nudę i brak emocji zapewnionych przez polskich sportowców. O te zadbają m.in. polscy lekkoatleci i lekkoatletki z Anitą Włodarczyk na czele, która w godzinach wieczornych będzie walczyć o kolejny sukces i medal w czasie swojej barwnej kariery. Zanim do tego dojdzie, w planie dnia znalazły się również: eliminacja biegu na 1500 metrów, gdzie powalczą Klaudia Kazimierska, Weronika Lizakowska, Aleksandra Płocińska; repasaże biegu na 400 metrów, gdzie oglądać będziemy Justynę Święty-Ersetic; repasaże zapasów w stylu powolnym do 68 kilogramów, gdzie powalczy Wiktoria Chołuj i w razie zwycięstwa powalczy ona o brązowy medal jeszcze dziś wieczorem.

W międzyczasie, o godzinie 17:00 na boisko wyjdą również siatkarki reprezentacji Polski. Zawodniczki prowadzone przez Stefano Lavariniego powalczą o półfinał igrzysk olimpijskich w meczu Polska - USA. Ewentualne zwycięstwo pozwoli im wejść do strefy medalowe igrzysk, tak jak zrobili to wczoraj siatkarze po pokonaniu 3:1 Słowenii.

9:00

Witamy w relacji na żywo z kolejnego, 11. dnia igrzysk olimpijskich. Rywalizację w Paryżu rozpoczynamy równo o godzinie 9:00.