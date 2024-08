IO Paryż 2024: Plan dnia sobota 3.08 igrzyska Paryż 2024 terminarz i plan startów na 3 sierpnia 2024

Pierwszy tydzień rywalizacji na igrzyskach olimpijskich w Paryżu zamknięty zostanie właśnie w sobotę. Wiele kompletów medali zostało już rozdanych, ale w najbliższych dniach poznamy jeszcze wielu medalistów tegorocznych igrzysk. Trzeciego dnia sierpnia odbędzie się aż 31 finałów, a rozstrzygnięcia zapadną m.in. w judo, badmintonie i tenisie ziemnym. To, co najbardziej może interesować polskich kibiców to wydarzenia na lekkoatletycznej arenie oraz w hali, gdzie rozgrywane są mecze siatkarskie. Reprezentanci Polski w siatkówce rozegrają swój trzeci mecz na igrzyskach olimpijskich. Jak na razie pokonali i Egipt i Brazylię i są pewni gry w ćwierćfinale turnieju, jednak spotkanie z Włochami może decydować o teoretycznie słabszym rywalu w 1/4 finału. Ciekawie będzie również na korcie tenisowym. W sobotnie popołudnie rozpocznie się bowiem finał gry pojedynczej kobiet i w akcji zobaczymy Qinwen Zheng w starciu z Donną Vekić. A o finał biegu na 100 metrów powalczy Ewa Swoboda, która w eliminacjach pokazała się solidnie.

IO Paryż 2024: terminarz startów 3.08 plan startów na sobotę:

Sobota 3 sierpnia

Badminton:

8.30, gra pojedyncza kobiet, ćwierćfinały

15.00, debel kobiet, o brązowy medal

16.10, debel kobiet, finał

Gimnastyka sportowa:

15.30, ćwiczenia wolne mężczyzn

16.20, skoki kobiet

17.10, ćwiczenia na koniu z łękami mężczyzn

Jeździectwo:

10.00, ujeżdżenie drużynowo

Judo:

8.00, drużyny mieszane, eliminacje

9.40, drużyny mieszane, ćwierćfinały

10.40, drużyny mieszane, repasaże

11.15, drużyny mieszane, półfinały

16.00, drużyny mieszane, o brązowy medal

17.20, drużyny mieszane, finał

Kolarstwo szosowe:

11.00, wyścig ze startu wspólnego mężczyzn

Lekkoatletyka:

10.05, dziesięciobój mężczyzn, 110 m ppł

10.10, skok o tyczce mężczyzn, kwalifikacje

10.35, 100 m mężczyzn, eliminacje

10.55, dziesięciobój mężczyzn, rzut dyskiem gr. A

11.10, 800 m kobiet, repasaże

11.45, 100 m mężczyzn, eliminacje

12.00, dziesięciobój mężczyzn, rzut dyskiem gr. B

13.40, dziesięciobój mężczyzn, skok o tyczce

19.10, dziesięciobój mężczyzn, rzut oszczepem gr. A

19.15, 1500 m mężczyzn, repasaże

19.35, pchnięcie kulą mężczyzn

19.50, 100 m kobiet, półfinały

20.10, dziesięciobój mężczyzn, rzut oszczepem gr. B

20.20, trójskok kobiet

20.55, sztafeta mieszana 4x400 m

21.20, 100 m kobiet

21.45, dziesięciobój mężczyzn

Łucznictwo:

9.30, kobiety indywidualnie, 1/8 finału

13.00, kobiety indywidualnie, ćwierćfinały

13.52, kobiety indywidualnie, półfinały

14.33, kobiety indywidualnie, o brązowy medal

14.46, kobiety indywidualnie, finał

Pływanie:

11.00, 50 m st. dowolnym kobiet, eliminacje 1500 m st. dowolnym mężczyzn, eliminacje 4x100 m st. zmiennym kobiet, eliminacje 4x100 m st. zmiennym mężczyzn, eliminacje

20.30, 100 m st. motylkowym mężczyzn

20.39, 50 m st. dowolnym kobiet, półfinały

20.59, 200 m st. zmiennym kobiet

21.09, 800 m st. dowolnym kobiet

21.33, sztafeta mieszana 4x100 m st. zmiennym

Strzelectwo:

skeet mężczyzn, eliminacje dzień 2skeet kobiet, eliminacje dzień 2

9.30, pistolet sportowy 25 m kobiet

15.30, skeet mężczyzn

Szermierka:

13.00, szabla kobiet drużynowo, 1. runda

14.30, szabla kobiet drużynowo, miejsca 5-8

15.20, szabla kobiet drużynowo, półfinały

16.10, szabla kobiet drużynowo, miejsca 7-8 szabla kobiet drużynowo, miejsca 5-6

19.00, szabla kobiet drużynowo, o brązowy medal

20.00, szabla kobiet drużynowo, finał

Tenis stołowy:

13.30, gra pojedyncza kobiet, o brązowy medal

14.30, gra pojedyncza kobiet, finał

Tenis ziemny:

12.00 debel mężczyzn, finał

debel mężczyzn, mecz o brąz

gra pojedyncza kobiet, finał

gra pojedyncza mężczyzn, o brązowy medal

Wioślarstwo:

9.30, jedynka kobiet, finał C

9.42, jedynka mężczyzn, finał C

9.54, jedynka kobiet, finał B

10.06, jedynka mężczyzn, finał B

10.18, jedynka kobiet

10.30, jedynka mężczyzn

10.50, ósemka kobiet

11.10, ósemka mężczyzn

Boks:

15.30, 57 kg mężczyzn, ćwierćfinały

16.02, 71 kg mężczyzn, ćwierćfinały

16.34, 50 kg kobiet, ćwierćfinały

17.06, 66 kg kobiet, ćwierćfinały

17.38, 60 kg kobiet, półfinały

20.00, 57 kg mężczyzn, ćwierćfinały

20.32, 71 kg mężczyzn, ćwierćfinały

21.04, 50 kg kobiet, ćwierćfinały

21.36, 66 kg kobiet, ćwierćfinały

22.08, 60 kg kobiet, półfinały

Golf:

9.00, mężczyźni, 3. runda

Hokej na trawie kobiety:

10.00, Wielka Brytania - Argentyna

10.30, Holandia - Japonia

12.45, Australia - Hiszpania

13.15, USA - RPA

17.00, Chiny - Francja

19.45, Niemcy - Belgia

Kajakarstwo górskie:

15.30, cross kobiet, 1. runda

16.40, cross mężczyzn, 1. runda

18.05, cross kobiet, repasaże

18.45, cross mężczyzn, repasaże

Koszykówka:

kobiety:

11.00, Chiny - Portoryko

13.30, Serbia - Hiszpania

mężczyźni:

17.15, Portoryko - USA

21.00, Serbia - Sudan Południowy

Koszykówka 3x3:

17.30, pierwsza runda kobiet

21.30, druga runda kobiet

Piłka nożna kobiety:

15.00, ćwierćfinały

Piłka ręczna kobiety:

9.00, Węgry - Holandia

11.00, Hiszpania - Francja

14.00, Brazylia - Angola

16.00, Słowenia - Szwecja

19.00, Norwegia - Niemcy

21.00, Dania - Korea Płd.

Piłka wodna mężczyźni:

10.30, Hiszpania - Japonia

12.05, Chorwacja - Grecja

15.00, Australia - Węgry

16.35, Czarnogóra - USA

19.30, Serbia - Francja

21.05, Włochy - Rumunia

Siatkówka:

kobiety:

9.00, Holandia - Dominikana

13.00, Japonia - Kenia

mężczyźni:

17.00, Polska - Włochy

21.00, Kanada - Serbia

Siatkówka plażowa:

9.00, mecze fazy grupowej kobiet i mężczyzn

Żeglarstwo:

14.03, klasa iQFoil kobiet, ćwierćfinały

14.23, klasa iQFoil mężczyzn, ćwierćfinały klasa iQFoil kobiet, półfinały klasa iQFoil mężczyzn, półfinały

12.05, klasa ILCA 6 kobiet, 5. wyścig klasa ILCA 6 kobiet, 6. wyścig

12.20, klasa ILCA 7 mężczyzn, 5. wyścig klasa ILCA 7 mężczyzn, 6. wyścig

15.45, klasa 470 mikst, 3. wyścig klasa 470 mikst, 4. wyścig

13.05, Nacra 17 mikst, 1. wyścig Nacra 17 mikst, 2. wyścig Nacra 17 mikst, 3. wyścig