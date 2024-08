i Autor: PAP/EPA

Paryż 2024

Julia Szeremeta ma co najmniej brąz i deklaruje: Idę po złoto tanecznym krokiem!

Bokserka Julia Szeremeta już na pewno wywalczyła medal w kategorii 57 kg! Jeszcze nie wiadomo jakiego koloru, ale po zwycięstwie nad Ashleyann Lozadą Mottą z Portoryko (jednogłośnie na punkty) i awansie do półfinału ma już zagwarantowany co najmniej brąz. - To mnie nie zadowala, idę po złoto! - deklaruje 20-letnia Szeremeta, która w półfinale powalczy w środowy wieczór z Nesthy Petecio z Filipin. To pierwszy olimpijski medal w boksie dla Polski od 1992 roku (Wojciech Bartnik). Przegrała niestety Elżbieta Wojcik. W ćwierćfinale w kategorii 75 kg uległa Atheyną Bylon z Panamy po niejednogłośnej i bardzo kontrowersyjnej decyzji sędziów.