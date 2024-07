Kiedy następny mecz siatkarzy? Polska - Włochy: Kiedy grają siatkarze ostatni mecz grupowy IO Paryż 2024?

Polscy siatkarze rozpoczęli Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024 od pewnej wygranej 3:0 z Egiptem w sobotę, 27 lipca. Udany mecz otwarcia w wielkim turnieju zawsze jest na wagę złota, czego tym razem nie mogli poczuć nasi drudzy rywale - Brazylijczycy. Jedna z najlepszych reprezentacji na świecie przegrała 1:3 w hitowym meczu z Włochami i przed starciem z Polską była pod ścianą. Brazylijscy siatkarze musieli wspiąć się na wyżyny swoich możliwości i zrobili to od pierwszej piłki w meczu z Polakami. W pierwszym secie błyskawicznie objęli kilkupunktowe prowadzenie i było nawet 19:13 dla Brazylii, ale Biało-Czerwoni zdołali odrobić te straty i wyszli na prowadzenie 22:21! Niestety końcówka należała do "Canarinhos", a wygrany przez Polskę drugi set był jedynie chwilowym zrywem. W trzeciej partii Brazylia ponownie była zdecydowanie lepsza i zapewniła sobie co najmniej punkt w tym meczu. W tej sytuacji to Polacy musieli powalczyć o doprowadzenie do tie-breaka.

Polska - Włochy: Kiedy grają siatkarze następny mecz na IO Paryż 2024?

Po meczu z Egiptem polscy siatkarze mieli na koncie 3 punkty i nawet punkcik z Brazylią mocno przybliżyłby ich do awansu. Przypomnijmy, że do ćwierćfinału awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej z trzech grup, a także dwie najlepsze drużyny z trzecich miejsc. Pary ćwierćfinałowe zostaną ustalone na podstawie rankingu bazującego na wynikach w fazie grupowej. Właśnie dlatego każdy punkt jest naprawdę ważny, a Polska na szczęście zapewniła go sobie z Brazylią, doprowadzając do tie-breaka. W nim szybko Polacy wyszli na prowadzenie i wygrali 3:2, choć nie bez problemów (było 12:12), zdobywając ostatecznie 2 punkty za to zwycięstwo, dzięki czemu awansowali do ćwierćfinału! W ostatnim meczu z niepokonanymi Włochami polscy siatkarze zagrają o lepsze rozstawienie.

Następny mecz siatkarzy z Włochami odbędzie się w sobotę, 3 sierpnia. Ostatnie spotkanie Polaków w grupie zaplanowano na godzinę 17:00. Włosi z 6 punktami po zwycięstwach z Brazylią (3:1) i Egiptem (3:0) są już pewni gry w ćwierćfinale. Polska po zwycięstwie 3:2 z Brazylijczykami zagra w ostatnim meczu grupowym o lepsze rozstawienie w ćwierćfinale.

