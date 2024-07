Kiedy siatkarze reprezentacji Polski grają na igrzyskach? TERMINARZ SIATKARZY na igrzyskach w Paryżu. Kiedy grają Polacy?

Niespodziewana decyzja polskiej mistrzyni tuż przed igrzyskami w Paryżu. Ogłosiła to wszystkim

Kibice siatkarskich reprezentacji Polski z niecierpliwością wyczekiwali rozpoczęcia igrzysk olimpijskich 2024. Zanim biało-czerwoni i biało-czerwone udali się do Paryża, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Sebastian Świderski oficjalnie ogłosił, że zarówno Nikola Grbić, jak i Stefano Lavarini zostają na dłużej w Polsce, a ich umowy zostały przedłużone do kolejnych igrzysk, które odbędą się w Los Angeles w 2028 roku. Decyzja ta podyktowana była wynikami polskich siatkarzy i siatkarek i nie da się ukryć, że kolejne sukcesy i mecze sprawiły, że apetyty na medal w Paryżu tylko wzrosły. Terminarz siatkarzy reprezentacji Polski na igrzyskach nie zalicza się jednak do najłatwiejszych i zmagania grupowe z pewnością dostarczą wielu emocji.

Rywalizację w grupie B na igrzyskach w Paryżu siatkarze reprezentacji Polski rozpoczną już w sobotę 27 lipca, kiedy to zmierzą się z reprezentacją Egiptu. O ile pierwsze spotkanie z pewnością już będzie wymagające, to dalej schody będą już znacznie wyższe. Cztery dni później podopieczni selekcjonera Nikoli Gbricia zmierzą się z Brazylią, a na zakończenie fazy grupowej czeka nas mecz Polska - Włochy. Z grupy awansują bezpośrednio dwie najlepsze reprezentacje. Zespół, który zajmie trzecie miejsce w grupie ma jeszcze szanse na awans z klasyfikacji drużyn właśnie z tej pozycji.

TERMINARZ SIATKARZY na igrzyskach w Paryżu