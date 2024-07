Kim jest Wilfredo Leon? Sylwetka siatkarza reprezentacji Polski: medale, sukcesy, rodzina

Poprowadził polskich siatkarzy do mistrzostwa świata, odejdzie po igrzyskach. To koniec, zapadła ostateczna decyzja

Talent urodzonego 31 lipca 1993 roku w Santiago de Cuba Leona szybko został zauważony. W reprezentacji Kuby zadebiutował w wieku 14 lat, a w 2010 roku był już jej kapitanem. Występy w seniorskiej kadrze łączył z grą w drużynie młodzieżowej. Z tą pierwszą dziewięć wywalczył wicemistrzostwo świata, dwa razy triumfował w mistrzostwach Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów (2009, 2011), a w 2012 roku zajął trzecie miejsce w Lidze Światowej. Występem w LŚ - jak się później okazało - pożegnał się z kubańską drużyną, gdyż nieco wcześniej wraz z kolegami z kadry zaliczył nieudany występ w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk w Londynie.

Wilfredo Leon: rodzina, dzieci

Mierzący 201 cm zawodnik dostawał wiele atrakcyjnych ofert z czołowych klubów w Europie. Skorzystania z którejś z nich zabraniały mu jednak obowiązujące na Kubie przepisy. Zrezygnował więc z dalszego reprezentowania ojczyzny. Do Polski trafił z powodu... miłości do poznanej wcześniej Małgorzaty Gronkowskiej, swojej późniejszej żony (mają już trójkę dzieci). Jego menedżerem został Andrzej Grzyb, który podjął działania, by Leon najpierw uzyskał kartę stałego pobytu, a następnie polskie obywatelstwo.

Wilfredo Leon: ciekawostki

To ostatnie otrzymał 14 lipca 2015 roku i już wówczas deklarował chęć występów w Biało-Czerwonych barwach, co jednak wymagało rozpoczęcia procedury zmiany tzw. paszportu sportowego, czyli federacji macierzystej. Polski Związek Piłki Siatkowej złożył stosowne dokumenty w styczniu 2017 roku, ale jeszcze przez kilka miesięcy trwały negocjacje z kubańską federacją w tej sprawie. Zgoda tej ostatniej wpłynęła do siatkarskiej centrali (FIVB) pół roku później i od 24 lipca liczony był okres dwuletniej karencji.

Wilfredo Leon: sukcesy

Ostatecznie w koszulce z orzełkiem na piersi zadebiutował 27 lipca 2019 roku w towarzyskim meczu z Holandią w Opolu i błyskawicznie podbił serca kibiców. Trudno się dziwić - z reprezentacją Polski sięgnął już po złoto i dwa brązowe medale mistrzostw Europy, złoto, srebro i brąz Ligi Narodów oraz srebro Pucharu Świata. Ten najważniejszy medal zamierza jednak wywalczyć w Paryżu podczas igrzysk olimpijskich. I mocno wierzymy w to, że do spółki z kolegami z kadra ta sztuka mu się uda!

Wilfredo Leon - sylwetka siatkarza reprezentacji Polski

Data urodzenia: 31 lipca 1993

Miejsce urodzenia: Santiago de Cuba (Kuba)

Wzrost: 201 cm

Pozycja: przyjmujący

Kluby: Bogdanka LUK Lublin (od 2024), Sir Safety Perugia (2018 - 2024), Zenit Kazań (2014 - 2018), Ar-Rajjan SC (2015, 2016)

Sukcesy klubowe: Liga Mistrzów (4), Klubowe Mistrzostwa Świata (3), mistrzostwo Kuby (3), mistrzostwo Rosji (4), Puchar Rosji (4), Superpuchar Rosji (3), Puchar Kataru (1), Puchar Włoch (3), mistrzostwo Włoch (1), Superpuchar Włoch (4)

Sukcesy z reprezentacją Polski: mistrzostwo Europy (2023), wicemistrzostwo Europy (2019, 2021), Puchar Świata (2019), Liga Narodów (złoto 2023, srebro 2021, brąz 2024)

Wilfredo Leon: Nie chcę pracować na 100 procent. Dążę, żeby było 101