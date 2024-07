Wielka rywalka Świątek wycofała się z igrzysk olimpijskich. Zrobiła to tuż po losowaniu turnieju IO Paryż 2024

Piątkowe przedpołudnie będzie wielkim świętem polskiego tenisa. O 11:30 na kort w Pradze powinny wyjść Magda Linette i Magdalena Fręch, które zmierzą się w finale turnieju WTA 250. To pierwszy turniej o takiej randze, w którym zagrają dwie zawodniczki z naszego kraju! Niestety, tego samego dnia wieczorem odbędzie się ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich Paryż 2024, w których... Linette i Fręch także biorą udział. Bez względu na wynik finału obie zawodniczki mają więc problem, aby dostać się tego samego dnia do Paryża, o czym bardzo emocjonalnie napisała Linette na X (dawniej Twitter). Pomoc może przyjść z nieoczekiwanej strony.

Magda Linette już dzień przed finałem informowała, że wraz z Magdaleną Fręch będą miały niemały problem. – Ej, co się robi, kiedy nie ma się znajomych z Private Jetem, a WTA przesuwa Ci finałowy mecz, przez co nie masz szans dolecieć do Paryża na Igrzyska przed zamknięciem strefy powietrznej? Z Magdaleną Fręch czekamy na Wasze tipy – napisała Linette, choć dobry humor raczej jej nie opuszczał, bo zakończyła wpis uśmiechniętą emotikoną.

Dość niespodziewanie jej wpis skomentował Rafał Brzoska – polski przedsiębiorca, założyciel firmy InPost, która wprowadziła na polski (a teraz też europejski) rynek słynne paczkomaty. Brzoska z pewnością jest osobą, którą stać byłoby na prywatny samolot – w 2021 roku jego majątek wyceniono na 5,7 mld złotych! – Pani Magdo, proszę o DM ze szczegółami i spróbuję pomóc – napisał Brzoska, prosząc, aby Linette wysłała mu szczegóły sytuacji w wiadomości prywatnej. Jak sytuacja zostanie rozwiązana? Możliwe że dowiemy się po finale w Pradze.