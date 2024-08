i Autor: Cyfra Sport Malwina Smarzek

Jednak nie skończy?

Malwina Smarzek o zaskakującej decyzji Joanny Wołosz: A tam, głupoty gada! Liczę po cichu, że zatęskni

Polskie siatkarki nie poszły w ślady siatkarzy i nie zdołały awansować do strefy medalowej igrzysk Paryż 2024. Przegrały 0:3 z Amerykankami, choć w trzecim secie prowadziły z bardzo dużą przewagę. Niestety górę wzięło doświadczenie siatkarek z USA, mistrzyń olimpijskich. - Cieszę się, że doszłyśmy do takiego momentu, kiedy jesteśmy na igrzyskach olimpijskich i grając ćwierćfinał z mistrzyniami olimpijskimi, miałyśmy tak duże oczekiwania i tak bardzo wierzyłyśmy w siebie i chciałyśmy to wygrać - komentowała Malwina Smarzek.