Paryż 2024: Starty Polaków poniedziałek 5.08. Kto z Polaków startuje 5 sierpnia na IO w Paryżu?

IO Paryż 2024 wkraczają w decydującą fazę w poniedziałek 5 sierpnia. Starty Polaków dostarczą nam oczywiście najwięcej emocji - te będziemy przeżywać już od samego rana. Na 9:00 zaplanowano pierwszy ćwierćfinał w turnieju siatkarzy i już w nim Polska zagra ze Słowenią. Będzie to okazja do przełamania "klątwy", o jakiej mówią wszyscy kibice siatkówki. Polscy siatkarze pięć ostatnich igrzysk kończyli właśnie na ćwierćfinale i tym razem postarają się awansować do półfinału. Słoweńcy potrafili jednak w ostatnich latach zajść im za skórę, co zapowiada niezwykle wyrównaną walkę o awans do strefy medalowej. A będzie to dopiero początek długiego dnia w Paryżu! Jeszcze w trakcie meczu Polska - Słowenia czeka nas inne ważne siatkarskie spotkanie. W plażowej odmianie Michał Bryl i Bartosz Łosiak zagrają w 1/8 finału z hiszpańską parą Pablo Herrera Allepuz/Adrian Gavira Collado. Wierzymy, że uda im się awansować do ćwierćfinału, a następnie w dobrych humorach będziemy śledzić poranną sesję w lekkoatletyce i pierwszy występ Aleksandry Mirosław na igrzyskach w Paryżu.

Paryż 2024: Starty Polaków w poniedziałek 5.08

9:00 - siatkówka halowa mężczyzn - ćwierćfinał: Polska - Słowenia

10:00 - siatkówka plażowa mężczyzn - 1/8 finału: Michał Bryl/Bartosz Łosiak - Pablo Herrera Allepuz/Adrian Gavira Collado

10:00 - tenis stołowy kobiet, drużynowo, 1/8 finału: Polska - Japonia

11:55 - lekkoatletyka, 400 m kobiet - 1. runda (Justyna Święty-Ersetic, Natalia Kaczmarek)

12:03 - żeglarstwo, klasa Kite kobiet - wyścigi 5-8 (Julia Damasiewicz)

12:15 - żeglarstwo, klasa ILCA 6 kobiet - wyścigi 9-10 (Agata Barwińska)

12:23 - żeglarstwo, klasa Kite mężczyzn - wyścigi 5-8 (Maksymilian Żakowski)

12:50 - lekkoatletyka - bieg na 200 m kobiet - repasaże (Martyna Kotwiła, Kryscina Cimanouska)

13:00 - wspinaczka sportowa kobiet - wspinaczka szybka - kwalifikacje - rozstawienie (Aleksandra Mirosław, Aleksandra Kałucka)

13:35 - wspinaczka sportowa kobiet - wspinaczka szybka - kwalifikacje - eliminacje (Aleksandra Mirosław, Aleksandra Kałucka)

14:00 - jeździectwo - skoki przez przeszkody indywidualnie (Adam Grzegorzewski/koń Issem, Michał Tyszko/koń Collinero, Maksymilian Wechta/koń Chepettano, rezerwowy: Dawid Kubiak/koń Flash Blue B)

14:45 - żeglarstwo, klasa ILCA 7 mężczyzn - wyścigi 9-10 (Michał Krasodomski)

15:00 (druga walka od 15.00) - zapasy - styl wolny kobiet, 68 kg - 1/8 finału: Wiktoria Chołuj - Feng Zhou

15:52 - kajakarstwo slalomowe - KX-1 cross - ćwierćfinały (Mateusz Polaczyk, Grzegorz Hedwig)

16:20 - zapasy - styl wolny kobiet, 68 kg - 1/4 finału (ew. Wiktoria Chołuj)

16:28 - kajakarstwo slalomowe - KX-1 cross - półfinały (ew. Mateusz Polaczyk, Grzegorz Hedwig)

16:48 - kajakarstwo slalomowe - KX-1 cross - o miejsca 5-8 (ew. Mateusz Polaczyk, Grzegorz Hedwig)

17:00 - kajakarstwo slalomowe - KX-1 cross - finał (ew. Mateusz Polaczyk, Grzegorz Hedwig)

17:00 - kolarstwo torowe - sprint drużynowy kobiet - kwalifikacje (Polska)

18:55 - kolarstwo torowe - sprint drużynowy kobiet - 1. runda (ew. Polska)

19:46 - kolarstwo torowe - sprint drużynowy kobiet - o miejsca 7-8 (ew. Polska)

19:50 - kolarstwo torowe - sprint drużynowy kobiet - o miejsca 5-6 (ew. Polska)

19:54 - kolarstwo torowe - sprint drużynowy kobiet - o miejsca 3-4 (ew. Polska)

19:55 - lekkoatletyka - 200 m mężczyzn - 1. runda (Albert Komański)

19:59 - kolarstwo torowe - sprint drużynowy kobiet - o miejsca 1-2 (ew. Polska)

20:45 - lekkoatletyka - bieg na 200 m kobiet - półfinały (ew. Martyna Kotwiła, Kryscina Cimanouska)

21:40 - zapasy - styl wolny kobiet, 68 kg - 1/2 finału (ew. Wiktoria Chołuj)