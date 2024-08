Polka zdobyła medal igrzysk olimpijskich dla Niemiec. Kim jest Paulina Paszek? Nie do wiary, jak do tego doszło

Były reprezentant Polski przewidział to 5 lat temu! Te słowa mogą się spełnić podczas finału siatkarzy

Wyścig finałowy był niezwykle zacięty, bo Polki przegrały brąz z Węgierkami zaledwie o 0.2 sek. Złoty medal zdobyła osada Nowej Zelandii wyprzedzając Niemcy. W składzie srebrnych medalistek widniało polsko brzmiąco nazwisko – Paulina Paszek. 26-letnia obecnie zawodniczka startowała jako juniorka w barwach Polski. Pływała z sukcesami w dwójce z Justyna Iskrzycką. W 2018 w zdobyły mistrzostwo Europy w Belgradzie i w tym samym roku srebro w mistrzostwach świata. W 2020 roku zdecydowała się wyjechać do Niemiec.

- Chciałam coś zmienić, wiedziałam, że można ze mnie jeszcze coś dobrego wycisnąć. Uznałam, że muszę żyć na własnych zasadach i dojść do tego medalu po swojemu, będąc szczęśliwa – mówi kajakarka w rozmowie z TVP Sport. Urodziła się ona w Bielsku Białej, a na początku przygody sportowej była uczennicą SMS w Wałczu. Czy bała się hejtu po zmianie barw narodowych, wiedząc, że będzie startować dla Niemiec w ważnych imprezach? – Nie brałam w ogóle pod uwagę, że idąc do reprezentacji Niemiec może spotkać mnie jakiś hejt. Nie patrzyłam na nikogo, na żadną ze stron, po prostu żyłam. Dopiero po czasie uświadomiłam sobie, z czym to się wiąże. Ale skupiam się na sobie, spełniam swoje marzenia. Nie da się wszystkim dogodzić – mówi Paszek, która dzisiaj odniosła największy sukces w karierze, a niemiecka osada trenuje w tym składzie zaledwie od trzech miesięcy.

