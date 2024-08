Polska - Włochy RELACJA NA ŻYWO: Polacy walczą o pierwsze miejsce w grupie na igrzyskach w Paryżu na żywo live

Ona zdobędzie medal olimpijski dla Polski? Katarzyna Wasick z drugim czasem weszła do półfinalu

Polska - Włochy -:-, -:-, -:-

Pierwsze dwa mecze polskich siatkarzy na igrzyskach w Paryżu dostarczyły kibicom biało-czerwonych dużo emocji, szczególnie drugie spotkanie z Brazylią. Podopieczni Nikoli Grbicia po pięciosetowym boju wydarli ekipie z Ameryki Południowej cenne zwycięstwo, dzięki czemu zagwarantowali sobie awans do ćwierćfinału. To jednak nie koniec emocji w fazie grupowej, bowiem ostatni mecz Polska - Włochy będzie kluczowy dla układu sił w tabeli oraz wyjaśni nam, z kim reprezentacja Polski zmierzy się w pierwszym meczu w fazie pucharowej igrzysk olimpijskich. Polscy siatkarze oraz mistrzowie świata doskonale wiedzą, na kogo ewentualnie mogą trafić zarówno przy korzystnym, jak i niekorzystnym wyniku. Największe prawdopodobieństwo dla rywali Polaków to Niemcy oraz Japonia.

Nikola Grbić oraz fani reprezentacji Polski przede wszystkim mogą mieć nadzieję na to, że Bartosz Kurek będzie miał dziś swój dzień na boisku i będzie błyszczał o wiele większą skutecznością w ataku, niż miało to miejsce w meczu z Brazylią. Spotkanie Polska - Włochy zapowiada się więc niezwykle emocjonująco. Zapraszamy na relację na żywo z meczu o pierwsze miejsce w grupie. Początek spotkania Polska - Włochy o godzinie 17:00!

17:00

Witamy w relacji na żywo z meczu Polska - Włochy! Początek spotkania o godzinie 17:00.