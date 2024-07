Przemysław Babiarz nie jest wyjątkiem! Komentator Eurosportu zawieszony

Serce pęka po tym, co wydarzyło się na igrzyskach w Paryżu. Przeraźliwy krzyk i morze łez. Te sceny wywołują gęsią skórkę

Zwolnienie Przemysława Babiarza z TVP wywołało duże poruszenie. Powodem tej decyzji były jego słowa podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu. W trakcie wykonywania utworu Johna Lennona "Imagine" powiedział: "Świat bez nieba, narodów, religii - to jest wizja tego pokoju, który ma wszystkich objąć. To jest wizja komunizmu, niestety." Informacja o zwolnieniu Babiarza dotarła nawet do zagranicznych mediów.

Okazuje się, że takich przypadków jest więcej, trzeba jednak wyjść aż poza Europę. Podczas sobotniej sesji wieczornej na olimpijskiej pływalni w Paryżu odbywał się finał sztafety 4×100 m stylem dowolnym kobiet. Wygrały reprezentantki Australii, a ich celebracja sukcesu przedłużyła się na tyle, że nastąpiły drobne opóźnienia w harmonogramie wieczornej sesji. Komentator Eurosportu, Bob Ballard, w trakcie relacji zażartował w sposób niewłaściwy. - No więc tak, kobiety powoli kończą. Wiecie przecież, jakie są kobiety… Kręcą się, robią makijaż - powiedział, a jego słowa szybko dotarły również do Polski (via "Przegląd Sportowy").

Współkomentująca zawody Lizzie Simmonds odpowiedziała natychmiast, krytykując kolegę przed mikrofonem. W internecie pojawiło się wiele krytycznych komentarzy pod adresem Ballarda. Oskarżano go o "seksizm" i domagano się jego zwolnienia. Władze stacji szybko zareagowały. - Podczas fragmentu relacji Eurosportu, Bob Ballard popełnił niewłaściwy komentarz. Dlatego został natychmiast usunięty z naszego zespołu komentatorskiego - napisano w oświadczeniu.

Pierwsza polska medalistka Klaudia Zwolińska: boje się, że jak się obudzę, to medal zniknie!