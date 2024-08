Przemysław Babiarz wrócił z ważnym apelem! Szczere wyznanie po zawieszeniu przez TVP. Wystosował wielką prośbę

Stefano Lavarini do wszystkiego się przyznał. Trener reprezentacji Polski musiał to powiedzieć Andrzejowi Wronie

Słowa Przemysława Babiarza podczas oficjalnej ceremonii otwarcia, gdzie zdecydował się on opisać utwór "Imagine" Johna Lennona jako wizję komunizmu dodając "niestety" wywołały masę komentarzy w polskich mediach zarówno tradycyjnych, jak i społecznościowych. Podobnie było kilkanaście godzin później, kiedy "TVP Sport" zdecydowało się zawiesić komentatora w obowiązkach służbowych, a o słowach Polaka rozpisywały się nawet nawet amerykańskie gazety. Kilka dni po ceremonii otwarcia igrzysk w Paryżu "Telewizja Polska" podjęła jednak decyzję o przywróceniu Babiarza do pracy, a ten błyskawicznie miał okazję opowiedzieć o całej sytuacji w rozmowie z "Faktem". Przy okazji poprosił fanów i internatów, aby ci krytykowali Jakuba Kwiatkowskiego, który niedawno został szefem "TVP Sport".

- To było trudne, ale sam fakt, że zostałem zawieszony, a nikt nie kupował mi natychmiast biletu powrotnego do Polski, dawał mi nadzieję, że może ten stan się zmieni. Po drugie, cały czas byłem z kolegami, którzy mnie zastępowali, a szczególnie z Szymonem Borczuchem, którego szalenie cenię - wyznał komentator w rozmowie z gazetą opisując, jak radził sobie z decyzją o odsunięciu od obowiązków służbowych.

Kolejne wpisy szefa "TVP Sport" w mediach społecznościowych spotykały się z wieloma komentarzami, a wśród nich nie brakowało tych krytykujących decyzji o zawieszeniu Babiarza. Sam komentator zaapelował do internautów, aby ci nie krytykowali Kwiatkowskiego. - Kuba na pewno wielokrotnie się ze mną wstawiał. Na chwilę mnie opuścił w jednym czy drugim tweecie, bo stwierdził, że dalej nie może. Ale nie mam o to do niego żalu. I mam wielką prośbę do wszystkich, którzy chociaż trochę mnie cenią. Nie atakujecie Kuby. - zaapelował komentator, który już w piątek 2 sierpnia ma wrócić do pracy przy igrzyskach w Paryżu.