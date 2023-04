Bayern – Borussia TRANSMISJA TV Bayern Monachium – Borussia Dortmund GDZIE OGLĄDAĆ? Bayern – Borussia dzisiaj 1.04 STREAM ONLINE

Robert Lewandowski może się śmiać do rozpuku czytając te doniesienia z Bayernu! Niemcy wyobrażali to sobie zupełnie inaczej

Bayern – Borussia GDZIE OGLĄDAĆ? Bundesliga: Bayern Monachium – Borussia Dortmund TV

Bayern Monachium w tym sezonie nie dominował w Bundeslidze tak, jak do tego przyzwyczaił. Być może strata do pierwszego miejsca nigdy nie była duża, ale sam fakt, że przez chwilę na szczycie znajdował się choćby Union Berlin, znaczyło bardzo wiele. Obecnie wciąż to nie Bayern prowadzi, ale może to się zmienić po dzisiejszym wieczorze. „Die Roten” podejmą bowiem na własnym stadionie Borussię Dortmund, która zajmuje 1. miejsce w tabeli mając ledwie punkt przewagi nad największym rywalem. Spotkanie to może więc ukształtować końcówkę sezonu w Bundeslidze.

Bayern – Borussia STREAM ONLINE Bayern Monachium – Borussia Dortmund TV na jakim kanale?

Warto wspomnieć, że Bayern może nie być w najlepszej dyspozycji na to spotkanie. Wszystko przez niemałą aferę ze zwolnieniem, a właściwie odsunięciem od pracy, Juliana Nagelsmanna, czyli trenera pierwszej drużyny. Nagelsmann uznawany jest za jednego z czołowych trenerów świata, a przed nim jeszcze wiele lat kariery, bo wciąż ma on tylko 35 lat (w świecie trenerskim to prawdziwy młodziak). Mimo wciąż niezłej pozycji w Bundeslidze i wyrzuceniu PSG z Ligi Mistrzów w 1/8 finału zarząd Bayernu postanowił rozstać się z Nagelsmannem, a media prześcigają się w domysłach na temat powodów. Nagelsmanna zastąpił Thomas Tuchel, czyli... były trener Borussii Dortmund, bo sprawia, że spotkanie będzie miało dodatkowy ładunek emocjonalny.

Mecz Bayern Monachium – Borussia Dortmund zostanie rozegrany 1 kwietnia. Start spotkania zaplanowano na 18:30. Transmisja TV i stream online z meczu Bayern – Borussia dostępny będzie jedynie na platformie Viaplay.