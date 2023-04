Borussia powróci na fotel lidera?

Jeszcze niedawno wydawało się, że obecny sezon może być dla Borussii Dortmund doprawdy fenomenalny. Drużyna prowadzona przez Edina Terzicia w 2023 roku spisywała się bowiem fenomenalnie, odnosząc komplet zwycięstw i pozostając w grze o wszystkie trofea. W ostatnich tygodniach forma drużyny z Zagłębia Ruhry najwyraźniej nieco jednak spadła. Zaczęło się od porażki w Lidze Mistrzów z Chelsea (0:2), skutkującej odpadnięciem z tych rozgrywek. Już kilka dni później BVB straciła pierwsze na wiosnę ligowe punkty, nieoczekiwanie remisując na wyjeździe w derbowym pojedynku z Schalke. Potem przyszło co prawda wysokie zwycięstwo z 1. FC Koeln (6:1), ale dwa kolejne mecze ponownie kończyły się porażkami – najpierw w meczu na szczycie Bundesligi z Bayernem (2:4), a w minioną środę w Pucharze Niemiec przeciwko RB Lipsk (0:2). Rezultaty te sprawiły co prawda, że Die Borussen nie liczą się już w walce o dwa z trzech wymienionych trofeów, wciąż mają jednak szansę na zakończenie tego sezonu z mistrzostwem Niemiec. Nie mogą już natomiast pozwolić sobie na najmniejsze wpadki. Kolejny poważny test drużynę prowadzoną przez 40-latka czeka już w najbliższą sobotę, gdy Borussia podejmie trzeci w tabeli Union Berlin. W tym samym czasie Bayern będzie na wyjeździe mierzył się z czwartym Freiburgiem, w przypadku wygranej BVB możemy być zatem świadkami kolejnej zmiany lidera. Zdaniem TOTALbet jest to zresztą możliwe, faworytem sobotniego hitu będą w opinii bukmachera dortmundczycy.

Zespół Unionu jest z kolei – bez najmniejszych wątpliwości – zdecydowanie największą pozytywną niespodzianką obecnych rozgrywek. Zespół prowadzony przez Ursa Fischera poprzedni sezon Bundesligi zakończył na bardzo wysokim, piątym miejscu. Wydawało się jednak, że był to jednorazowy „wybryk”. Żelaźni – bo taki noszą przydomek – udowadniają jednak, że wcale nie był to szczyt ambicji. Drużyna ze stolicy po 26 kolejkach sezonu 22/23 ma w dorobku aż 51 punktów i wciąż pozostaje w grze nawet o mistrzostwo Niemiec. Jego strata do Bayernu wynosi obecnie zaledwie cztery „oczka” i niewykluczone, że będziemy niebawem świadkami pięknej historii na miarę Leicester City. Do tego jednak wciąż bardzo daleka droga, a piłkarze Unionu w pierwszej kolejności muszą skupić się na prześcignięciu wicelidera z Dortmundu. Znakomita okazja nadarzy się już w najbliższą sobotę – dzięki ewentualnej wygranej na Signal-Iduna Park berlińczycy wskoczą bowiem na fotel wicelidera. Zdaniem TOTALbet szanse na taki rozwój wypadków są jednak stosunkowo niewielkie. Bukmacher za każdą złotówkę postawioną na wygraną gości płaci bowiem aż 5.60 zł. Analogiczny zarobek w przypadku triumfu BVB wyniesie natomiast 1.61 zł.

