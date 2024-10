Rummenigge ujawnił informacje o Lewandowskim

Robert Lewandowski przez lata brylował na boisku w koszulkach Bayernu Monachium, stając się przy okazji jedną z ikon niemieckiego klubu oraz zapisując się złotymi zgłoskami na kartach klubowego futbolu. Kiedy kapitan reprezentacji Polski przeniósł się do FC Barcelony, osoby związane z Bayernem Monachium zaczęły dzielić się kolejnymi spostrzeżeniami na temat napastnika, ujawniając przy tym również to, jak naprawdę wyglądała kariera "Lewego" w Niemczech. Kolejna okazja do tego nadarzyła się przed hitem Ligi Mistrzów, w którym Barcelona mierzyła się z "Bawarczykami" i ograła ich po wyśmienitym występie "Katalończyków", w którym błyszczał Raphninha.

NIE PRZEGAP: Aż ciężko uwierzyć w to, co zrobił Robert Lewandowski w trakcie meczu z Bayernem!

Robert Lewandowski zdobył już 700 goli w karierze! Jak dobrze znasz karierę wybitnego napastnika? [QUIZ] Pytanie 1 z 8 Numer na koszulce, z którym gra Lewandowski to…? 9 10 11 Dalej

Były szef Lewandowskiego zdradził, jak Polak zachowywał się w Bayernie

Były prezes Rady Nadzorczej Bayernu, Karl-Heinz Rummenigge w rozmowie z "Kickerem" nie omieszkał skomplementować kapitana reprezentacji Polski nie tylko mówiąc, że jego transfer był jednym z niezbędnych dla niemieckiej drużyny, ale również postanowił określić napastnika jako niezwykle mądrego i dobrego człowieka.

- To maszyna do strzelania goli, a do tego naprawdę dobry facet. Nigdy nie widziałem bardziej szczerego piłkarza od niego. Zawsze dawał mi szczere odpowiedzi, a nie takie, które miały przynieść mu korzyść. Musicie wiedzieć, że to nie jest częste, bo ja musiałem dbać o dobro klubu, a nie tylko jego dobro - wyznał Rummenigge opowiadając, jak wyglądały jego relacje z Polakiem.

"Był ekstremalnie mądrym człowiekiem". Rummenigge wychwala Lewandowskiego

- Z nim można było rozmawiać o piłce nożnej na niezwykle wysokim poziomie, a do tego był ekstremalnie mądrym człowiekiem - dodał były szef Lewandowskiego na łamach "Kickera" wysyłając w świat obraz kapitana reprezentacji Polski. Robert Lewandowski reprezentował barwy Bayernu Monachium w latach 2014-2022. W tym czasie zagrał w 375. meczach i strzelił 344 bramek, dokładając 73 asysty.