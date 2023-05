Kto zostanie mistrzem, a kto spadnie z ligi? Szereg niewiadomych przed ostatnią kolejką

To już koniec Cristiano Ronaldo w Arabii Saudyjskiej? Mówią o sensacyjnym powrocie do Europy, miałby zastąpić Lewandowskiego!

Kursy TOTALbet:

Ostatnia kolejka Bundesligi

Kto zdobędzie mistrzostwo?

Kto spadnie z ligi?

Choć wydawało się to nieprawdopodobne, fakty są takie, że na kolejkę przed końcem to Borussia Dortmund jest o włos od tytułu mistrzowskiego. Zespół prowadzony przez Edina Terzicia skorzystał z niewątpliwego prezentu, który wyświadczył mu RB Lipsk, pokonując na Allianz Arenie Bayern Monachium (3:1). Wówczas Die Borussen mieli już świadomość, że zwycięstwa w dwóch ostatnich meczach zapewnią im trofeum. Pierwszą część planu udało się wykonać bez zarzutu – piłkarze z Zagłębia Ruhry pokonali na wyjeździe FC Augsburg (3:0), dzięki czemu na 90 minut przed końcem rozgrywek zameldowali się na fotelu lidera. Ich przewaga nad klubem z Monachium wynosi jednak tylko dwa „oczka”, ewentualna strata punktów w ostatniej serii gier może zatem skutkować ogromnym rozczarowaniem. Czy taki scenariusz jest jednak w ogóle realny? Zdaniem TOTALbet – nie. Marco Reus i jego koledzy w ostatniej serii gier przed własną publicznością zmierzą się bowiem z dziewiątym w stawce, nie grającym już w zasadzie o nic FSV Mainz. W tym samym czasie Bayern uda się do Kolonii, aby w starciu przeciwko 1. FC Koeln spróbować odwrócić losy tytułu mistrzowskiego. Legalny polski bukmacher przewiduje jednak, że w najbliższą sobotę nie powinniśmy być świadkami kolejnego niesamowitego zwrotu akcji. Kurs na zdobycie przez Borussię Dortmund mistrzostwa został bowiem ustalony na poziomie 1.11, w przypadku Bayernu Monachium jest to z kolei 6.60.

i Autor: TOTALbet

Ogromne emocje towarzyszyć będą także walce o utrzymanie, w którą zamieszane wciąż są aż cztery zespoły. Pewna spadku z Bundesligi jest już Hertha Berlin, a na ten moment najbardziej prawdopodobny jest scenariusz, w którym dołącza do niej Schalke 04 Gelsenkirchen. Nie dość bowiem, że Die Koenigsblauen znajdują się obecnie w najgorszym położeniu – 31 pkt i przedostatnie miejsce – dodatkowo czeka ich niezwykle trudny, wyjazdowy mecz przeciwko RB Lipsk. Wydaje się, że w takiej sytuacji ekipie prowadzonej przez Thomasa Reisa piekielnie trudno będzie zachować ligowy byt. Podobnie uważają eksperci z TOTALbet, którzy za każdą złotówkę postawioną na spadek Schalke płacą zaledwie 1.17 zł. Niewiele większe szanse – bo 1.82 zł – daje się także VfL Bochum. Zespół Jacka Góralskiego na 90 minut przed końcem sezonu zajmuje miejsce barażowe, a w najbliższą sobotę podejmie u siebie Bayer Leverkusen, nie będąc faworytem tego starcia. Tyle samo punktów co ekipa z Bochum ma także VfB Stuttgart, zajmujący pierwszą bezpieczną lokatę. Zawodnicy z Mercedes-Benz Arena w ostatniej serii gier podejmą jednak nie walczące już o nic TSG Hoffenheim i w opinii TOTALbet będą zdecydowanym faworytem tego pojedynku. W teorii z ligi spaść może wciąż FC Augsburg, ale drużyna Roberta Gumnego i Rafała Gikieiwcza jest przed sobotnim finiszem sezonu w zdecydowanie najlepszej sytuacji – ma 3 pkt przewagi nad strefą spadkową i na wyjeździe zmierzy się z Borussią Moenchengladbach. Nic więc dziwnego, że w opinii legalnego polskiego bukmachera jest pewniakiem do utrzymania – kurs na spadek Augsburga wynosi bowiem aż 35.00. Dodajmy, że w przypadku Stuttgartu jest to z kolei 8.00.

i Autor: TOTALbet

Wybrane kursy TOTALbet

Mistrz Niemiec:

Borussia Dortmund – 1.11

Bayern Monachium – 6.60

Spadek z ligi:

Schalke 04 Gelsenkirchen – 1.17

VfL Bochum – 1.82

VfB Stuttgart – 8.00

FC Augsburg – 35.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.