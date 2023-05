i Autor: screen/twitter.com

Porażające sceny

Na Zachodzie sobie nie poradzili. Niemieccy kibole urządzili prawdziwe piekło, wojna na ulicach

Mimo że powszechnie uważa się, że ekscesy kibicowskie na zachodzie Europy są już zupełnie przeszłością, to niekiedy dochodzi do dużych indcydentów. Na ulicach Monachium doszło do bójki między fanami TSV 1860 a Bayernu i były to sceny, które przypominały prawdziwą, uliczną bitwę. Opinia publiczna w Niemczech nie jest w stanie w to uwierzyć.