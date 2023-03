Nie tak miała wyglądać jego kariera trenerska. Miroslav Klose wyleciał z pracy, ostra reakcja klubu!

Urodzony w Opolu Klose wcześniej był asystentem w niemieckiej kadrze (2016-2018), a później pracował w Bayernie Monachium. Był asystentem pierwszego szkoleniowca Hansiego Flicka i pełnił tę funkcję do czerwca 2021 roku. Następnie w związku z problemami zdrowotnymi, gdy zdiagnozowano u niego zakrzepicę, odpoczywał od piłki. Pracę w Austrii zaczął w lipcu 2022 roku i wiązał z nią duże nadzieje, bo chciał się sprawdzić w roli pierwszego trenera. Niestety, nie wyszło to najlepiej. W ostatniej kolejce jego drużyna zremisowała na wyjeździe z liderem tabeli, FC Salzburg, ale Klose stracił posadę. Został zwolniony ze skutkiem natychmiastowym. Altach po 22. kolejkach zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, z dorobkiem 17 punktów. Drużyna z małego miasteczka w zachodniej Austrii ostatni mecz wygrała 23 października ubiegłego roku, a w całym sezonie do tej pory wygrała 4 mecze. Wraz z pierwszym trenerem pożegnano jego asystenta, Slavena Skeledzicia. Klose to jeden z najbardziej utytułowanych niemieckich piłkarzy XXI wieku. Wywalczył mistrzostwo świata z reprezentacją Niemiec w 2014 roku, wicemistrzostwo Europy w 2008. Brał udział w czterech mundialach. Łącznie w kadrze rozegrał 137 meczów w których strzelił 71 goli.

