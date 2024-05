Nowy trener blisko Bayernu Monachium. Bawarczycy zapłacą miliony za jego wykup

Bayern jest zdeterminowany, żeby jak najszybciej zaangażować nowego szkoleniowca przed następnym sezonem. Dziesięć dni temu Thomas Tuchel potwierdził oficjalnie odejście z Bayernu, ale klub już wcześniej rozmawiał z potencjalnymi następcami. Od kilku dni pewniakiem, również według niemieckich mediów, wydaje się być Vincent Kompany. 38-latek pracował ostatnio w angielskim Burnley, które spadło z Premier League. Nie zraża to Bayernu od zatrudnienia Belga, ani też kwota jaką musi zapłacić za jego wykupienie.

Niemiecki „Bild” poinformował, że Anglicy żądali za niego aż 20 mln euro. Teraz podaje, że kluby są blisko porozumienia, a kwota odstępnego za trenera ma wynieść 10,5 mln Euro. Sam Kompany miałby być już dogadany z klubem z Monachium. Jeśli kwota wykupu się potwierdzi, to Belg wskoczy do piątki najdroższych trenerów, za których trzeba było zapłacić odstępne. Pierwsze miejsce wciąż dzierży Julian Nagelsmann, za którego Bayern zapłacił RB Lipsk aż 25 mln euro, żeby zwolnić go z pracy po niespełna dwóch latach. Następne miejsca zajmują Graham Potter (z Brighton do Chelsea za 23,1 mln euro), oraz André Villas-Boas (z Porto do Chelsea za 15 mln). Za Brendan Rodgersa Leicester zapłaciło Celtikowi Glasgow około 10,5 miliona euro.

