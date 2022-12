Ojciec piłkarza zaginął. Nie ma z nim kontaktu od 5 dni! Zniknął tuż przed Wigilią

Rafał Gikiewicz znowu to zrobił! Absurdalna wypowiedź, przyrównał się do legendarnego bramkarza

Kim jest Kai Bruenker?

Kai Bruenker jest niemiecki piłkarzem występującym na pozycji środkowego napastnika. 28-latek swoją przygodę z piłką rozpoczynał w FC 08 Villingen, a następnie występował m.in. w barwach FC Kappel, SC Freiburg II, angielskiego Bradford czy SG Sonnenhof Grossaspach. Od lipca 2020 roku piłkarz gra w 1. FC Magdeburg, dla którego w bieżącym sezonie zanotował 11 meczów, w trakcie których zdobył jedną bramkę. Jego zespół występuje obecnie w drugiej lidze niemieckiej, po rundzie jesiennej zajmując przedostatnie miejsce w tabeli.

Ojciec Kaia Brueknera zaginął

Choć Kai Bruekner powinien powoli rozpoczynać przygotowania do startu rundy wiosennej, w ostatnich dniach jego umysł z pewnością zaprząta co innego. 23 grudnia zaginął bowiem ojciec piłkarza – Dirk. 61-latek ostatni raz widziany był dzień przed Wigilią, ok. godz. 20:30 w restauracji „Ott”. Dzień później policja szukała go za pomocą helikoptera oraz kamery termowizyjnej, niestety bezskutecznie. W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia w jego poszukiwaniach wzięło udział aż 400 osób. Niestety, aż do teraz Brueknera seniora nie udało się odnaleźć. Policja podkreśla, że wszelkie informacje nt. miejsca, w którym się znajduje mogą być niezwykle cenne.