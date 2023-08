Okradli Roberta i Annę Lewandowskich! Z ich Porsche Cayenne GTS zniknęły koła! Wszystko przed ważnym wydarzeniem!

Robert Lewandowski uchodzi dziś za prawdziwą legendę niemieckiej ligi i był wielkim bohaterem Borussii Dortmund i Bayernu Monachium. Mało kto pamięta jednak, że zawodnik reprezentacji przechodząc z klubu z Zagłębia Ruhry do Bawarczyków zrobił sobie wrogów w postaci fanów BVB. Samochód Polaka został okradziony z kół! Ta historia wstrząsnęła niemieckim środkowiskiem piłkarskim.

Robert Lewandowski miał swoje problemy w Niemczech. Z jego samochodu zniknęły koła

Robert Lewandowski podjął decyzję o transferze do Bayernu w 2014 roku i wterdy to właśnie jego samochód został perfidnie okradziony. Z Porsche Cayenne GTS zginęły koła! Stało się to w nocy 10 lutego 2014 roku. Z niedzieli na poniedziałek nieznani sprawcy przywłaszczyli sobie aluminiowe felgi z luksusowego Porsche. Przy okazji uszkodzone zostało podwozie SUV-a, który osiadł na cegłówkach. Bez lawety i wizyty w warsztacie z pewnością się nie obyło, a naprawa auta, którym na co dzień poruszała się Anna Lewandowska z pewnością była kosztowna. Same obręcze ze stopów lekkich do Porsche oraz sportowe niskoprofilowe opony, to już koszt nawet 25 tysięcy złotych.