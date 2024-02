co on sobie myślał?!

Kibice Bayernu Monachium w ostatnich latach mogli przywyknąć do tego, że ich drużyna zalicza się do grona faworytów we wszystkich rozgrywkach, w których bierze udział. Po przyjściu do Bawarii Harry'ego Kane'a wydawało się, że przyszłość Bayernu będzie malować się w jeszcze lepszych barwach, a tym czasem sytuacja mistrzów Niemiec zaczyna być dramatyczna. Po przegraniu Superpucharu i odpadnięciu z Pucharu Niemiec, ekipa z Bawarii jest na najlepszej drodze, aby odpaść z Ligi Mistrzów i przegrać walkę o tytuł najlepszej drużyny w kraju. Po porażce 2:3 z Bochum zawodnikom zaczęły puszczać nerwy.

Szokujące sceny w Bayernie! Kimmich i asystent trenera prawie pobili się po meczu

Jeszcze w trakcie spotkania 22. kolejki Bundesligi media społecznościowe obiegło zdjęcie wyraźnie zdenerwowanego Joshuy Kimmicha, który został zdjęty przez trenera Thomasa Tuchela już w 63. minucie. Jak się okazuje, to nie jedyne zajście z pomocnikiem Bayernu, do jakiego doszło. Okazuje się, że prawie doszło do rękoczynów, kiedy spotkanie dobiegło już końca.

Potworna awantura w Bayernie! Kumpel Lewandowskiego i trener rzucili się sobie do gardeł, szokujące doniesienia

- Oznaki rozpadu Bayernu: Po ostatnim gwizdku na 2:3 doszło do burzliwych dyskusji i niemal bójki pomiędzy Joshuą #Kimmich a asystentem trenera Zsoltem Löwem. - napisał na Twitterze dziennikarz "AZ" Patrick Strasser ujawniając kulisy szokującego zajścia, do którego doszło pomiędzy gwiazdorem Bayernu i asystentem Thomasa Tuchela.