Ryczeć się chce, jak Niemcy potraktowali Roberta Lewandowskiego! Cały świat na to patrzył, nie mogli o tym zapomnieć

Od wielu lat oczy kibiców piłki nożnej z całego świata niezmiennie zwrócone są na Roberta Lewandowskiego, nie tylko przy okazji kolejnych meczów klubowych i reprezentacyjnych. Kapitan biało-czerwonych uzbierał na swoim koncie na Instagramie ponad 35 milionów obserwujących z całego globu, co tylko pokazuje skalę jego popularności. Przy okazji jego urodzin nie brakowało więc kolejnych wpisów od znajomych, rodziny i fanów, którzy życzyli Robertowi wszystkiego, co najlepsze. Również Bayern Monachium nie mógł przejść obojętnie obok tego wyjątkowego dnia z kalendarzu kapitana reprezentacji Polski. Pomimo tego, że Lewandowski pożegnał się z klubem ze stolicy Bawarii latem 2022 roku, a więc już ponad 2 lata temu, Bayern nadal ma ogromny szacunek za to, co polski napastnik przez lata zrobił dla ich drużyny i ile osiągnął na Allianz Arenie w Monachium. W mediach społecznościowych opublikowali oni zdjęcie Roberta Lewandowskiego z pucharem za wygranie Ligi Mistrzów i złożyli mu najszczersze życzenia, co z pewnością mogło wywołać wzruszenie u kapitana reprezentacji Polski.

- Happy Birthday, @_rl9! - czytamy pod postem Bayernu, w którym klub z Bawarii składa Lewandowskiemu życzenia urodzinowe. Zdjęcie Polaka z pucharem za wygranie Ligi Mistrzów w 2020 roku w zaledwie kilka godzin po udostępnieniu zdobyło prawie 120 tysięcy polubień i nie przeszedł obok niego sam zainteresowany, który szybko polajkował post z życzeniami. Natychmiast zareagowali również fani Bayernu Monachium, który również dołączyli się do życzeń. - Wciąż myślę o nim każdego dnia - napisał pod postem jeden z internautów, który do dzisiaj nie pogodził się z odejściem Lewandowskiego do Barcelony. - Wszystkiego najlepszego legendo! - czytamy w kolejnym komentarzu. - Najlepszy napastnik jakiego mieliśmy od czasów Gerda. Jeden z naszych najlepszych - rozpływał się nad Polakiem kolejny z mężczyzn.

Robert Lewandowski dołączył do Bayernu w 2014 roku z Borussii Dortmund, na zasadzie wolnego transferu. W Bawarii spędził kolejnych 8 sezonów, w czasie których rozegrał 375 spotkań. W koszulce Bayernu strzelił 344 bramki i zanotował 73 asysty. Podczas kariery w Niemczech, w barwach BVB i Bayernu 10 razy sięgnął po mistrzostwo kraju, dokładając do tego 4 Puchary i 6 Superpucharów Niemiec. Z Bayernem wygrał również Ligę Mistrzów, Superpuchar UEFA i Klubowe Mistrzostwo Świata. W tym czasie został również dwukrotnie piłkarzem roku FIFA oraz najlepszym zawodnikiem UEFA.