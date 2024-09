Thomas Mueller dostał podstępne pytanie z Lewandowskim w tle. Niemiec wściekł się nie na żarty, jasna odpowiedź

Thomas Mueller rozpoczął niedawno swój 17. sezon w barwach Bayernu Monachium i z 713 meczami na koncie jest samotnym rekordzistą pod względem liczby występów w „Die Roten”, a będzie ona tylko rosła, bo 35-latek nie zamierza zwalniać tempa i utrzymuje formę na wysokim poziomie. Przez 8 lat współpracował on w ataku z Robertem Lewandowskim, który grał w Bayernie w latach 2014-2022 i tworzyli niezwykle zgrany i skuteczny duet. To pozwoliło polskiemu napastnikowi pobić wiele rekordów, w tym ten, który wydawał się nie do pobicia, czyli 40 bramek w jednym sezonie Bundesligi ustanowiony przez Gerda Muellera. Polak w sezonie 2020/21 strzelił ich 41, ale niedługo później już musiał o niego drżeć! Latem 2023 roku do Bayernu dołączył Harry Kane i był na dobrej drodze pobić rekord Polaka, jednak ostatecznie zatrzymał się na i tak świetnym wyniku 36 bramek. Niedawno Thomasz Mueller został zapytany wprost, czy Harry Kane to najlepszy napastnik, z jakim grał. Niemiec nie odpowiedział na to pytanie jednoznacznie.

Mueller dostał pytanie o Kane'a i innych napastników. Odpowiedź daje do myślenia

Pytanie zadane przez oficjalną stronę Bundesligi zdenerwowało legendę Bayernu Monachium. – Tu nie chodzi o to, kto jest najlepszy. W trakcie kariery wiele razy byłem pytany o ulubione danie, o ulubioną pizzę. To wszystko bzdury. Możesz zapytać o to, który napastnik najlepiej pasuje do kolegów z drużyny. Kto będzie odpowiednim wyborem pod konkretnego rywala? Ale kto jest najlepszy ogólnie? To tak nie działa – odpowiedział wymijająco Mueller. Ostatecznie wskazał, jakie przewagi ma Anglik nad innymi zawodnikami, ale podkreślił, że każdy napastnik ma swoje wyróżniające go cechy. – Kiedy porównasz topowych napastników, to każdy jest trochę inny. Jeden może lepiej dryblować, drugi jest szybszy. Na pewno są zawodnicy, którzy pod tym kątem przerastają Harry'ego, ale pod względem samego wykańczania akcji, czy to nogami, czy głową, myślę, że nie ma lepszego. On jest w tym na najwyższym poziomie. Ale są też inni napastnicy, którzy dysponują ogromnymi umiejętnościami – dodał niemiecki pomocnik.