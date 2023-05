To już koniec Cristiano Ronaldo w Arabii Saudyjskiej? Mówią o sensacyjnym powrocie do Europy, miałby zastąpić Lewandowskiego!

Cristiano Ronaldo zaskoczył piłkarski świat na samym początku 2023 roku decydując się na grę w Arabii Saudyjskiej. Mimo że końcowy okres Portugalczyka w Manchesterze United nie był udany, a on sam opuszczał Old Trafford w atmosferze konfliktu ze szkoleniowiowcem, Erikiem Ten Hagiem, to wiele klubów europejskich chciało piłkarza u siebie. On postawił jednak na piłkę egzotyczną i wydawało się, że pieniądze, które zostaną mu zaoferowane w Al-Nassr sprawią. że zostanie w klubie na dłużej. Tutaj jednak pojawia się sensacyjna wiadomość o powrocie piłkarza do Europy, a całą sprawę miałby sfinansować niemiecki biznesmen, Markus Schoen, który jest wielkim fanem Bayernu i Portugalczyka. Czy do przenosin dojdzie?

Cristiano Ronaldo opuści Arabię Saudyjską? Niemiecki biznesmen chce go w Bundeslidze!

Bayern Monachium nie ma obecnie najlepszego momentu w historii. Po odejściu Roberta Lewandowskiego klub nie potrafi znaleźć światowej klasy napastnika, który mógłby zagwarantować grę na najwyższym poziomie. Schoen, wielki kibic Bayernu i Ronaldo, ma wielki pomysł, aby pomóc "Bawarczykom" w pozyskaniu gracza z Portugalii, gdyż zdaniem niemieckich mediów, chce go zobaczyć na boiskach Bundesligi przed końcem kariery. Media podają, że otoczenie biznesmena ma już latem działać w sprawie transferu. Czy się uda? Jeśli tak, to byłaby to wielka sensacja.