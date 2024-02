To już nie tylko plotki. Legendarny piłkarz i trener obejmie Bayern?! „Jest napalony jak nigdy dotąd"

co on sobie myślał?!

Kilka dni temu informację o kontakcie z włodarzy „Die Roten” z Zidanem podał włoski dziennik „Corriere dello Sport”. Sprawy wyboru nowego trenera ulegną przyspieszeniu po tym jak ukazała się informacja, że Thomas Tuchel po sezonie odejdzie z bawarskiego klubu.

Przyjaciel się wygadał

Czy jest możliwe, żeby zastąpił go Zidane? Więcej światła na tę sprawę rzucił jeden z przyjaciół Francuza w wywiadzie, jakiego udzielił portalowi „Sport1.de”

- Zinedine Zidane postrzega Bayern Monachium tak samo jak Real Madryt - jako klub z ogromną historią i świetnymi warunkami do pracy. Oba zespoły mają wiele podobieństw. Pod tym względem Bayern był tematem, którego nigdy nie odrzucał – powiedział anonimowo jeden z przyjaciół Zidane’a.

Miarka się przebrała, Tuchel odchodzi z Bayernu! Władze mistrzów Niemiec podjęły decyzję

Jest napalony jak nigdy dotąd

- On pracuje jak Niemiec. Jest zorganizowany, zorientowany na cel i ma ogromną obsesję na punkcie szczegółów. Pod tym względem z pewnością dobrze by się tam odnalazł [...] Jedno jest pewne: Zidane nie może doczekać się powrotu do pracy jako trener. Jest napalony jak nigdy dotąd. Nie jest jednak już typem trenera, który dołączy do klubu w środku sezonu. Jeśli to zrobi, to w letniej przerwie. O Bayernie rozmawialiśmy już dwa lata temu – stwierdził rozmówca portalu „Sport1.de”.

Jego słowa wskazują na to, że jest wiele argumentów z obu stron, żeby Francuz w przyszłym sezonie poprowadził klub z Bawarii. Zidane w roli trenera Realu Madryt dokonał wielkiego wyczynu, wygrywając z nim trzy razy z rzędu Ligę Mistrzów. Odszedł z Realu w czerwcu 2021 roku i od tamtej pory nie podjął pracy w roli szkoleniowca. To tylko może potwierdzać słowa przyjaciela Zidane’a, że ten nie może doczekać się powrotu do pracy.

